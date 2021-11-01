Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе

Межрегиональный проект Енисейская Сибирь развивается на наших глазах. Эксперты «ДК» — о том, куда движется Енисейская Сибирь.

Помимо новых участников — крупных компаний, новых регионов — ЕС прирастает новыми смыслами и уже претендует на роль ключевого геополитического и экономического инструмента создания новых федеральных центров значимости.

Юрий Лапшин,

председатель правительства Красноярского края:

— Используя флотскую терминологию, можно сказать, что Енисейская Сибирь заходит в фарватер, чтобы выйти на заданный курс. Это довольно большая флотилия из более чем трех десятков инвестиционных проектов, разных по содержанию, объемам, источникам финансирования и т. п. Поэтому и скорость набранного хода у них разная. Точно можно сказать одно: ни один инвестор из пула «Енисейской Сибири» не отказался от своих намерений.

Если ранжировать все проекты по степени их продвижения, то есть два-три, которые подзадержались на стадии предпроектных расчетов и технико-экономического обоснования. Как, например, освоение Кингашского месторождения или строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске. А есть и уже реализованные, в частности модернизация производства ДОК «Енисей» или золотоизвлекательной фабрики в Каа-Хемском районе Тувы. Между этими крайностями, на стадиях проектирования, строительных или строительно-монтажных работ находятся все остальные.

Самый крупный из них, и вообще самый крупный в России инвестпроект в области нефтедобычи — «Восток Ойл», реализуемый «Роснефтью» в Арктической зоне края. Там же по соседству, на Таймыре, в активную фазу вошел технически сложный проект освоения Сырадасайского угольного месторождения. Началось строительство морского угольного терминала «Енисей». Все необходимые стройматериалы, техника и оборудование были доставлены по Севморпути.

Далее, проект «Красноярская технологическая долина» решением правительства РФ получил официальный статус особой экономической зоны. Определена управляющая компания ОЭЗ, экспертным советом одобрены бизнес-планы первых потенциальных резидентов с общим объемом вложений около 5 млрд рублей.

В разной степени готовности находятся проекты Приангарья. Это целая россыпь добывающих, металлургических и деревообрабатывающих предприятий на общую сумму 180 млрд рублей.

В стадии реализации находится проект создания международного транспортно-логистического хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. «Аэрофлот» открыл у нас свой пассажирский хаб. Завершено строительство магистрально-рулежной дорожки, что увеличило пропускную мощность воздушной гавани. Это в том числе позволит привлечь новых резидентов в планируемую ОЭЗ на базе аэропортов. И желающие уже есть: несколько деклараций о намерениях со стороны транспортно-логистических компаний на общую сумму около 3 млрд рублей уже подписаны.

По ряду проектов инвесторы уже получают эффекты, а вместе с ними — и краевая экономика. Пока не столько в виде налоговых отчислений, сколько в объемах фактических инвестиций, загрузке местных субподрядчиков, оживлении капстроительства и в создаваемых рабочих местах. Так, участники реестра поставщиков «Енисейской Сибири», а это малый и средний бизнес, заключили уже более 200 контрактов на сумму более 3,5 млрд рублей.

В общем, Енисейская Сибирь движется ровно тем курсом, который мы и прокладывали в самом начале.

Виктор Зубарев,

депутат Государственной думы, советник президента общественной организации «Деловая Россия»:

— В вопросе, куда движется Енисейская Сибирь, не может быть одного ответа. Сегодня Енисейская Сибирь уже не просто межрегиональный проект Сибирского округа — он стал частью большой федеральной идеологии развития страны. Неслучайно мы очень активно обсуждаем план Шойгу по созданию на востоке России новых городов, агломераций, способных существенно нарастить экономический потенциал и рынки сбыта в Сибири. Мировой опыт показывает, что для повышения внутриэкономической устойчивости нам необходимо больше центров формирования прибыли, больше доступа товаропроизводителей к рынкам крупных городов и соседних государств.

Еще один аспект — транспортный. Круглогодичный Северный морской путь также завязан на промышленные проекты Енисейской Сибири, на технологии и разработки края в космической индустрии. Поэтому ЕС работает на продвижение нашей экономики, на ее развитие. А значит, в целом решает те задачи, которые перед ней ставились несколько лет назад.

Егор Васильев,

депутат Законодательного собрания Красноярского края:

— В настоящее время инициатива Енисейская Сибирь разворачивается в масштабный федеральный проект по развитию Восточной Сибири как одного из самых перспективных макрорегионов страны. Уже с прошлого года комплексный инвестиционный проект Енисейская Сибирь вошел в стадию реализации.

В первую очередь необходимо отметить старт в Арктической зоне ключевых проектов края в таких сферах, как нефте- и угледобыча («Восток Ойл», Северная звезда») и добыча металлических руд («Медвежий ручей»).

Кроме того, одно из значимых событий 2020 года — это начало работ по возведению моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Он является первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Нижнего Приангарья. Окончание строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта запланированы на конец 2023 года. Строительство моста повысит транспортную доступность Ангаро-Енисейского экономического района и будет способствовать реализации новых проектов в золотодобывающей отрасли. Об этом уже сегодня свидетельствуют полученные декларации крупных инвесторов о планах дальнейшего развития на территории Северо-Енисейского района («Полюс Красноярск», «ГРК Амикан» и «Соврудник»).

Говоря об инфраструктурном развитии, нельзя не упомянуть и завершение реконструкции магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск.

Отмечу, что развитие Енисейской Сибири связано не только с добычей и первичной переработкой углеводородного сырья и полезных ископаемых, но и с развитием перерабатывающего сектора экономики на основе традиционно сильных отраслей и в кооперации с ними.

Примером такого развития может служить «Красноярская технологическая долина». В октябре текущего года появился первый резидент — им стала компания «Хенкон Сибирь». Проект производителя уникальной техники имеет мультипликативный эффект и с точки зрения поставки комплектующих, и с точки зрения формирования производственной базы оборудования, необходимого для реализации крупных инвестпроектов КИП Енисейская Сибирь. Появление нового предприятия принесет городу порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест и увеличит занятость на предприятиях-контрагентах. В ближайшем будущем получить статус резидентов ОЭЗ планируют еще две компании — это АО «Спецтехномаш» и ООО «Сибирские алюминиевые диски».

Одним из ключевых проектов Енисейской Сибири является начатая модернизация тепловой инфраструктуры Красноярска, завершить которую планируется к 2025 году.

Сегодня мы уже можем говорить о первых эффектах от реализации такого подхода. Причем эти эффекты выражены не только в рабочих местах, налоговых отчислениях в бюджет и внебюджетные фонды, но и в создании кооперационных связей участников КИП Енисейская Сибирь с региональными компаниями и локализациях в нашем регионе заказов товаров, работ и услуг, выполняемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках этих инвестиционных проектов. Совершенно очевидно, что подобный подход к реализации масштабных проектов оправдывает себя и является наиболее актуальным для реализации огромного потенциала Красноярского края, Восточной Сибири и страны в целом.

Денис Терехов,

управляющий партнер Агентства «Социальные сети», действительный член Русского географического общества, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

— Енисейская Сибирь — это, что называется, имперские амбиции Красноярского края в хорошем смысле слова. После того, как край объединил Таймыр и Эвенкию политически, он сейчас логистически объединяет еще Хакасию и Туву. Вообще, тенденция к укрупнению регионов появилась не вчера, и, на мой вкус, она совершенно логична. Регион дробили на мелкие части, потому что им было сложно управлять, в век Интернета это делать чуть проще.

Идея Енисейской Сибири — это попытка сделать вторую промышленную революцию в макрорегионе, причем территория, охваченная проектом, уже увеличивается, в нее намерена войти Иркутская область. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, и сейчас проект развивается чуть менее бодро, чем хотелось бы многим интересантам. Меня лично привлекло то, что в рамках Енисейской Сибири есть проекты, связанные с освоением территории Таймыра. Мы привыкли, что там «Норильский никель», и все, на самом деле, на полуострове серьезные залежи нефти, газа, угля, там пролегает наша арктическая граница. Конечно, учитывая эти обстоятельства, в Диксоне необходимо строить современный морской порт, и это есть в планах.

Думаю, что успех КИП Енисейская Сибирь зависит от активности губернатора Красноярского края Александра Усса, тем более что это его идея. И, насколько знаю, амбиций главе региона не занимать.

На мой взгляд, бренд Енисейской Сибири очень понятный и при этом достаточно амбициозный, обозначает и территорию в широком географическом смысле, и привязку к региону в политическом значении. Что касается визуальной составляющей, я бы оценил ее на твердую четверку: можем поспорить о цветовых решениях, о шрифтах, но это будет вкусовщина. В целом люди, которые разрабатывали визуальное воплощение, поработали очень хорошо.

Здорово, что бренд стал мультикультурным, что он присутствует не только в документах, но и, например, заявлен в аэропорту. Ты прилетаешь, и сразу понятно, «кто в доме хозяин». Бренд хорошо используется в общественных пространствах, но я бы еще расширил сферу его присутствия. Может, есть какие-то бюджетные ограничения, которые мешают его распространить более глобально, не знаю. Пожелаю руководителю этого проекта Сергею Ладыженко набраться амбиций у «старшего товарища», у губернатора края, и активнее продвигать бренд. На мой взгляд, он пока недооценен, в том числе на федеральном уровне.

Александр Чернявский,

политолог:

— Говоря о политической составляющей проекта Енисейская Сибирь, стоит учитывать то, что он, по сути, является частью федерального тренда, заданного еще несколько лет назад. Называется он «Новое освоение Сибири». Да, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил эту идею в начале августа 2021 года, в связи с чем многие сочли это предвыборным пиаром. Хотя, если быть точным, еще в 2019-м президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме дал задание подготовить подобную стратегию. И, полагаю, мы скоро ее увидим.

Этот документ наряду с корпорацией, которая будет создана для реализации целей и задач, поставленных в нем, во многом и будет определять политическое будущее Красноярского края, Хакасии, Тувы и Иркутской области, став своеобразной дорожной картой для этих территорий. Соответственно, вся региональная политика в них будет подчинена этому тренду в ближайшие лет десять. И задачи власти на всех уровнях — от федеральной до муниципальной — будут сосредоточены на этих проектах.

В свете этого тренда, полагаю, в скором времени снова поднимется вопрос об объединении регионов. Не думаю, что в какой-либо форме оно возможно с Тувой: местные элиты там категорически против объединения с кем бы то ни было (разве что с Бурятией или Горным Алтаем). А вот что касается Хакасии, то это вполне возможно. Как отдельный субъект она ведь существует лишь 31 год, а до этого входила в состав Красноярского края. К тому же ее экономика создавалась как часть единого народно-хозяйственного комплекса Красноярского края. Да и социально-экономическая ситуация в республике оставляет желать лучшего.

С другой стороны, благодаря Енисейской Сибири у Красноярского края есть все шансы стать площадкой, на которой будут обкатываться новые инструменты развития страны, и это дает шанс «выстрелить» всему сибирскому макрорегиону.

Евгений Волошинский, Наталья Кобец