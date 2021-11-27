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Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае

Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
Иллюстрация: krskstate.ru

В Красноярске в рамках «Российской креативной недели — Сибирь» подписано соглашение о создании креативного кластера «Квадрат».

#НОВОСТИ

Креативный кластер создается по поручению губернатора края Александра Усса региональным центром «Мой бизнес», дизайн-агентством «АртСтиль», ООО «ИТЕО», ООО «Ньютон-парк», ИП «Белоус» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кластер «Квадрат» объединит искусство, бизнес и производство для создания уникальных творческих продуктов. У организации уже есть свое современное арт-пространство в центре Красноярска.

Скоро здесь начнут работу художественный и керамический коворкинги, мастерская интерактивных решений, архитектурное и дизайн-бюро, типография, театральная студия, школа барабанщиков, клуб социальных танцев.

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Автор: Петр Савельев
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