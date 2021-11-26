Как поместить банк в смартфоне: решения и продукты

Понимать и предугадывать запросы клиентов — такова формула конкурентоспособности бизнеса сегодня. ПСБ первым на российском рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в WhatsApp.

Для того, чтобы быть с клиентской аудиторией на одной волне, ПCБ не только реализует совместное с «Опорой России» исследование самочувствия малого и среднего бизнеса — «Индекс RSBI», но и использует его результаты в своей банковской деятельности. В условиях стремительно меняющейся реальности и новых поведенческих паттернов способность держать руку на пульсе позволяет интегрировать полученные данные в продукты, которые отвечают не только запросам и потребностям в моменте, но и быстро адаптируются к новым реалиям.

О том, как продукты и решения ПСБ помогают бизнесу отвечать на вызовы времени, рассказывает Александр Ахметшин, начальник отдела массового сегмента ПСБ в Красноярске.

Со скоростью «клика»

Как изменились запросы представителей малого бизнеса к банковским услугам за последние два года?

— Очень стремительно. То, что было актуально для предпринимателей два года назад, сейчас уже не работает. При этом я бы выделил основной тренд — максимальная скорость: для представителей бизнеса важна именно скорость принятия решений, скорость реакции на изменение условий работы. Поэтому они ищут максимально быстрое удовлетворение своих потребностей без лишней волокиты и бюрократии. Буквально – по одному клику получить именно то, что решит их задачу сразу. Без длинных инструкций, без «задач со звездочкой». Чтобы продукт и его условия были интуитивно понятными прозрачными.

Например, у предпринимателей востребованы онлайн-кредиты, которые позволяют подать заявку, используя только сайт банка, приложив при этом не более двух документов. Столь упрощенное получение кредита доступно как для новых, так и для действующих наших клиентов.

А наш чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер WhatsApp, и предлагает клиенту уже заполненное платежное поручение, которое он подтверждает смс-кодом по технологии облачной электронной подписи. Чат-бот также консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка, а при необходимости всегда есть возможность связаться с сотрудником ПСБ для уточнения информации. Еще пару лет назад об этом можно было только мечтать, а сегодня это уже реальность.

Можете выделить наиболее быстрый онлайн-продукт ПСБ?

— Я бы назвал два таких продукта: это кредит «Без бумаг. Контрактный» – кредитная линия на исполнение госконтракта 44-ФЗ, и «Без бумаг. Оборотный» на любые бизнес-цели по программе льготного кредитования Минэкономразвития. Это самые быстрые и мобильные кредитные продукты.

Если клиент, новый или действующий, является исполнителем госконтракта 44-ФЗ, т.е. исполнил уже два госконтракта и в ближайшие время планирует еще, то он может воспользоваться кредитом для бизнеса «Без бумаг. Контрактный». Это невозобновляемая кредитная линия, лимит по которой устанавливается индивидуально, но не более 10 млн рублей. При подаче заявки требуется только согласие на проверку кредитной истории юрлица.

Если же индивидуальному предпринимателю или ООО необходим кредит на любые цели, то здесь можно воспользоваться продуктом «Без бумаг. Оборотный» с поручительством Корпорации МСП. Заявка подается также на сайте банка, сумма кредита – до 10 млн рублей, из документов необходима выписка по основному счету из интернет-банка и согласие на обработку персональных данных.

Финальное решение клиенты получают в течение 8 рабочих часов - и по «Контрактному», и по «Оборотному».

Бесконечно вариативный сервис

Есть что-то новое сейчас в расчетно-кассовом обслуживании? Что клиенту может быть интересно и выгодно?

— Сопутствующие этому услуги и сервисы, которые упрощают жизнь предпринимателю. Одно из преимуществ РКО в ПСБ – это выпускаемая бизнес-карта к расчетному счету. Она может быть как виртуальной, так и физической. С ее помощью предприниматель может оптимизировать свои расходы через кешбэк: выбрать нужные категории своих ежемесячных трат и возвращать хороший процент с них. Также - сократить расходы на топливо. Совместная акция с «Яндекс. Заправки» позволяет заправляться по нашей бизнес-карте со скидкой, не выходя из машины. Скидка предоставляется сразу в момент заправки, а все водители клиента подключаются к одной бизнес-карте, и необходимости передачи карты из рук в руки нет.

Клиент также может выпустить несколько бизнес-карт для сотрудников, которые занимаются закупками расходных материалов, транспортом и логистикой и так далее, а для контроля над расходами установить суточный лимит. Это избавит от лишних согласований внутри компании и обеспечит нормальную повседневную работу.

Бизнес-карта ПСБ позволяет снимать и вносить наличные средства, в том числе через бесконтактные банкоматы с технологией NFC. То есть карта может быть виртуальной и храниться в смартфоне, даже пластик сейчас иметь при себе необязательно.

Не выходя из телефона

Получается, что сейчас можно пользоваться всеми банковскими услугами, имея под рукой только один смартфон?

— В принципе, да, хотя это не единственный способ контакта с банком. Наша задача — сделать так, чтобы клиент мог сам выбрать удобный канал обслуживания и в нем совершал все необходимые операции. При этом мы делаем отделения ПСБ максимально удобными, чтобы клиент, пришедший лично, получил оптимальный сервис. Если кто-то хочет получить качественную консультацию по телефону или по видеосвязи - мы предоставим ему и такую возможность. Но конечно, смартфон становится сейчас основным каналом коммуникации. Причем не только между банком и клиентом, но и в любом бизнесе.

Современный телефон – это даже больше, чем компьютер, он совмещает в себе множество функций и при этом не занимает много места и всегда под рукой. Конечно, любой бизнес стремится использовать этот инструмент по максимуму. Не так давно мы внедрили новую услугу PSB Business Pay – это прием платежей с помощью смартфона, и она пользуется огромной популярностью, потому что снимает сразу несколько «головных болей» с бизнеса.

PSB Business Pay – это возможность принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона по технологии SoftPOS. Клиенты могут расплачиваться картой, смартфоном или другим гаджетом, например, умными часами, приложив его к вашему смартфону.

Если же клиенту требуется SoftPos c фискализацией, то мы предлагаем подключение 2can Кассы – приложения, которое превращает смартфон в мобильную кассу и банковский терминал. Смартфон при подключении SoftPos и 2 can Кассы становится полноценной онлайн-кассой и местом работы кассира: можно добавлять товарные позиции, назначать цены, устанавливать скидки, формировать фискальные чеки…

Чтобы подключить PSB Business Pay, клиенту не надо ехать в офис – все настраивается дистанционно за два дня. То есть уже через пару дней можно пользоваться сервисом. Мобильный эквайринг обходится клиенту дешевле, чем обслуживание стационарной кассы, а выручка зачисляется на счет три раза в день. Я уверен, что этот продукт вскоре вытеснит другие способы расчета в таких сферах, как выездная торговля, курьерская доставка, мобильные кофейни… Для этих сфер наша услуга – это настоящая находка.