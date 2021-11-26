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Премию «Человек года» накрыло Черной пятницей!

Премию «Человек года» накрыло Черной пятницей!
Иллюстрация: Коллаж ДК

Организаторы премии объявили об участии в международной акции снижения цен. Акция продлится до следующей пятницы.

#СВОЕ ДЕЛО
Оргкомитет премии «Человек года» принял решение поддержать акцию «Черная пятница», которая сегодня стартовала в России.
 
С 26 ноября по 3 декабря цены билетов на церемонию вручения премии «Человек года — 2021», которая впервые проводится в открытом формате, будут снижены на 50%.
 
Премию «Человек года» накрыло Черной пятницей! 1
 
Успевайте попасть на премию по самым подарочным ценам — от 1500 до 2500 тысяч за билет.
 
Церемония награждения пройдет 9 декабря 2021 года в Гранд Холле Сибирь. Ее тема в этом году — «Бизнес в открытом космосе». Традиционно (а в этом году премия вручается уже 12 раз) здесь соберется вся элита красноярского бизнеса.
 
Участников и гостей ждет красочное шоу с множеством творческих номеров, большая часть которых сделана в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы выйдут на одну сцену с паркурщиками, солисты Музыкального театра — с гимнастами на полотнах и так далее. А сама церемония награждения будет сопровождаться мультимедийными инсталляциями.
 
Стать частью этого праздника можно просто купив билет на Красбилет и Кассы.ру.
 
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Автор: Петр Савельев
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