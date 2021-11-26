Премию «Человек года» накрыло Черной пятницей!

Организаторы премии объявили об участии в международной акции снижения цен. Акция продлится до следующей пятницы.

Оргкомитет премии «Человек года» принял решение поддержать акцию «Черная пятница», которая сегодня стартовала в России.

С 26 ноября по 3 декабря цены билетов на церемонию вручения премии «Человек года — 2021», которая впервые проводится в открытом формате, будут снижены на 50%.

Успевайте попасть на премию по самым подарочным ценам — от 1500 до 2500 тысяч за билет.

Церемония награждения пройдет 9 декабря 2021 года в Гранд Холле Сибирь. Ее тема в этом году — «Бизнес в открытом космосе». Традиционно (а в этом году премия вручается уже 12 раз) здесь соберется вся элита красноярского бизнеса.

Участников и гостей ждет красочное шоу с множеством творческих номеров, большая часть которых сделана в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы выйдут на одну сцену с паркурщиками, солисты Музыкального театра — с гимнастами на полотнах и так далее. А сама церемония награждения будет сопровождаться мультимедийными инсталляциями.

Стать частью этого праздника можно просто купив билет на Красбилет и Кассы.ру .

Читайте также:

Чем будут удивлять организаторы премии «Человек года» Космическая дива, инста-променад и летающие люди — в преддверии церемонии вручения премии «Человек года-2021», организаторы события рассказали, чем будут удивлять гостей 9 декабря.

«Человек года — 2021»: Замахнулись на космос

Премия «Человек года» в 2021 году вышла на новую орбиту. «Бизнес в открытом космосе» — так обозначена ключевая идея главного делового события года.