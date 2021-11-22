Чем будут удивлять организаторы премии «Человек года»

Космическая дива, инста-променад и летающие люди — в преддверии церемонии вручения премии «Человек года-2021», организаторы события рассказали, чем будут удивлять гостей 9 декабря.

Тема церемонии — «Бизнес в открытом космосе». Организаторы премии поделились космическими деталями шоу церемонии вручения.

По словам режиссера премии Петра Серова, руководителя агентства «Гудстори», гостей события ждет много нового.

Мы решили, что церемония должна быть ярким, запоминающимся шоу. Творческая, художественная составляющая усилены. Это новое качество света — мы делаем световое ревю. Дополнительные эффекты — вплоть до холодного фейерверка во время творческих номеров. Все номера, а их стало больше, чем обычно, специально созданы творческими коллективами для премии. Практически все они делаются в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы и паркурщики, солисты Музыкального театра и гимнасты на полотнах… Сюрприз для гостей премии приготовила Надежда Самкова и балерины театра оперы и балета — это будет вау-эффект», — рассказывает Петр Серов.

Специальную видеоупаковку премии разработала компания «Визуалконтент». В итоге вся программа сопровождается мультимедийными инсталляциями.

В этом году шоу премии начинается уже во время вэлком-пати — часового сбора гостей, который признан самым масштабным деловым нетворкингом Красноярска.

Зал торжественных приемов Гранд-Холла Сибирь 9 декабря станет своеобразным космическим инста-променадом — застройку разрабатывает и воплощает «Арт-Стиль». Партнеры премии готовят локации, каждая из которых — уникальна и дает возможность сделать массу интересного контента для инстаграма. Также гостей ждет улица баров — есть возможность подегустировать премиальные напитки и поднять градус праздничного настроения. Настоящей бомбой станет презентации фотовыставки «Космогония» от Татьяны Вишневской и Марии Никитенко. Известные бизнес-леди предстанут в феерических космических образах», — рассказывает Анна Аульченко, генеральный продюсер премии «Человек года-2021».

Впервые в истории премии «Человек года» в Красноярске открыта продажа билетов на торжественную церемонию вручения. Билеты продаются на платформах Красбилет и Кассы.ру . Часть средств от продажи билетов организаторы перечислят в благотворительный фонд «Добро24.ру».

Деловой квартал» всегда поддерживал наш фонд. В этом году издание и организаторы премии пошли на смелый шаг — решили продавать билеты с зашитым в цену благотворительным взносом. Так ДК дает сигнал деловому сообществу: благотворить можно ярко, творчески, системно и легко — в один клик. Ведь именно так сегодня приобретается электронный билет», — говорит сооснователь фонда Ольга Абанцева.

Главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова резюмирует: