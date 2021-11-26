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Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте

Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте
Иллюстрация: pixabay.com

Речь об информационном сервисе, где собраны все актуальные данные по программам господдержки бизнеса — как местным, так и федеральным.

#НОВОСТИ
Для предпринимателей Красноярского края разработали путеводитель по мерам господдержки, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
На встречах с предпринимателями мы часто слышали о том, что они не ориентируются в действующем комплексе мер поддержки, поэтому не используют те возможности для развития бизнеса, которые предоставляет государство. С помощью различных ведомств и общественных организаций мы собрали информацию и создали данный ресурс», — рассказала руководитель ведомства Татьяна Бочарова.
Теперь описание всех подобных продуктов, с условиями их получения и контактной информацией собрана в одном месте. Ознакомиться с ними можно здесь.
 
Список этот будет обновляться по мере появления новых мер поддержки или отмены ранее действовавших.
 
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Автор: Петр Савельев
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