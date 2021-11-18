Красноярским предпринимателям помогут с сертификацией и регистрацией товарного знака

Прием заявок на следующий год уже стартовал и продлится чуть больше месяца. Услугу можно получить бесплатно или заплатив лишь часть.

Центр «Мой бизнес» начал принимать заявки от предпринимателей на сертификацию их продукции и регистрацию товарного знака в 2022 году, сообщили в пресс-службе организации.

Предприниматели могут получить услуги по сертификации и декларированию продукции (в том числе для экспорта), разработке стандарта организации, сертификации по международной системе менеджмента качества ISO 9001/НАССР, регистрации товарного знака в РФ. Кроме того, можно получить помощь в сертификации туристических услуг и маршрутов, классификации средств размещения и номеров средств размещения на категорию», — говорят в «Моем бизнесе».

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Подать заявку можно с 15 ноября по 20 декабря 2021 года, отправив ее скан на vopros@mb24.ru или принести лично в центр «Мой бизнес» на Матросова, 2 в Красноярске.

Скачать форму заявки можно здесь .

Дополнительная информация по телефону телефону 8-800-234-01-24.