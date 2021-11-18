Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
72,82
82,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским предпринимателям помогут с сертификацией и регистрацией товарного знака

Красноярским предпринимателям помогут с сертификацией и регистрацией товарного знака
Иллюстрация: pixabay.com

Прием заявок на следующий год уже стартовал и продлится чуть больше месяца. Услугу можно получить бесплатно или заплатив лишь часть.

#НОВОСТИ
Центр «Мой бизнес» начал принимать заявки от предпринимателей на сертификацию их продукции и регистрацию товарного знака в 2022 году, сообщили в пресс-службе организации.
Предприниматели могут получить услуги по сертификации и декларированию продукции (в том числе для экспорта), разработке стандарта организации, сертификации по международной системе менеджмента качества ISO 9001/НАССР, регистрации товарного знака в РФ. Кроме того, можно получить помощь в сертификации туристических услуг и маршрутов, классификации средств размещения и номеров средств размещения на категорию», — говорят в «Моем бизнесе».
Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
 
Подать заявку можно с 15 ноября по 20 декабря 2021 года, отправив ее скан на vopros@mb24.ru или принести лично в центр «Мой бизнес» на Матросова, 2 в Красноярске.
 
Скачать форму заявки можно здесь.
 
Дополнительная информация по телефону телефону 8-800-234-01-24.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через КрасноярскРоссийских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
  • В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиковВ Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.