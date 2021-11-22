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Предпринимателям Красноярского края помогут подобрать маркетплэйсы

Предпринимателям Красноярского края помогут подобрать маркетплэйсы
Иллюстрация: beboss.ru

Новый сервис работает в режиме онлайн на платформе «Мой экспорт». На нем собрано около сотни различных электронных торговых площадок.

#НОВОСТИ
Сервис по подбору электронных торговых площадок запустил Российский экспортный центр (РЭЦ).
 
Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться на портале «Мой экспорт», перейти в раздел «Сервисы» и далее — «Продвижение на внешние рынки», где на странице «Электронная торговля» выбрать «Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов» (ссылка). После этого нужно заполнить анкету, указав свои товары, и сервиса автоматически подберет наиболее оптимальные электронные площадка для их реализации.
Рекомендации даются сервисом только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта подтверждена на опыте нашей работы по выводу российских предпринимателей на экспорт в онлайне», — пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишин".
Услуга эта совершенно бесплатная. Воспользоваться ей можно многократно — добавляя новые товары и меняя предпочтительные страны для продажи.
 
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Автор: Петр Савельев
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