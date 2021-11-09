Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»
Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.
Уже сейчас такие предприниматели и самозанятые могут получить общие меры господдержки. Но чтобы перейти на новый уровень, а пищевые ресурсы по цене были адекватны затратам на их сбор и реализацию, это направление надо выводить из „тени“», — сказал он.
Минсельхоз Красноярского края начала собирать заявки на гранты от предпринимателей, работающих на селе, которые реализуют проекты, не связанные с сельским хозяйством.
Дорожают мясо и овощи, на цену "рыбов" еще можно смотреть
В сентябре годовая инфляция в Красноярском крае находилась на уровне 7,9%. Это выше показателей по Сибирскому федеральному округу (7,71%) и России (7,40%).
Красноярские товары снова претендуют на статус «Вкусов России»
На сайте второго национального конкурса «Вкусы России» стартовало народное голосование за любимые продукты. Красноярский край представляют восемь брендов, голосовать за них можно до 7 ноября.