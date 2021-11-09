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Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»

Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки»
Иллюстрация: pixabay.com

Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае появятся «коробочные» решения для собирателей дикоросов. Об этом рассказал руководитель центра «Мой бизнес», который и разрабатывает проект, Александр Граматунов.
Уже сейчас такие предприниматели и самозанятые могут получить общие меры господдержки. Но чтобы перейти на новый уровень, а пищевые ресурсы по цене были адекватны затратам на их сбор и реализацию, это направление надо выводить из „тени“», — сказал он.
Предполагается, то «коробка» будет представлять собой специальный комплекс мер господдержки, включающий сертификацию, кредитование, вывод на внешние рынки, обучение и т.д.
 
Когда этот комплекс мер станет доступен предпринимателям, в «Моем бизнесе» пока не говорят.
 
Напомним, что для продвижения местной органической продукции в Красноярском крае создан бренд Siberia organic, в задачу которого входить объединение производители натуральных продуктов региона.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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