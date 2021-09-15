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Агротуризм, охота и дикоросы: новые гранты для сельского бизнеса

Агротуризм, охота и дикоросы: новые гранты для сельского бизнеса
Иллюстрация: Минсельхоз Красноярского края

Минсельхоз Красноярского края начала собирать заявки на гранты от предпринимателей, работающих на селе, которые реализуют проекты, не связанные с сельским хозяйством.

#НОВОСТИ
Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей. Деньги это целевые и потратить их можно будет только на строительство помещений, инженерных сетей, заграждений, дорог, подключение к инженерным сетям, покупку техники, инвентаря, транспорта и оборудования, необходимого для реализации проекта.
 
Выделяются средства на условиях софинансирования — предпринимателю нужно вложить в реализацию своей идеи не менее 40% от суммы гранта, на которую он рассчитывает.
 
Претендовать на грант могут проекты, связанные с переработкой дикоросов, развитием сельского туризма и народных художественных промыслов, общественным питанием, промысловой охотой на дикого северного оленя и переработкой его мяса, ловлей и переработкой рыбы.
 
Подать заявку нужно до 12 октября 2021 года. На освоение полученных денег у победителей будет год.
 
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте краевого Минсельхоза.
 
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Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии.

Сельхозкооператорам Красноярского края компенсировали расходов на 18 млн рублей

В планах властей до конца года раздать агрокооператорам еще почти столько же денег. Помимо этого в крае действует еще ряд программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.

 

Автор: Петр Савельев
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