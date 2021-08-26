Сельхозкооператорам Красноярского края компенсировали расходов на 18 млн рублей

В планах властей до конца года раздать агрокооператорам еще почти столько же денег. Помимо этого в крае действует еще ряд программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.

С начала 2021 года сельхозкооперативы Красноярского края получили более 18 млн рублей на компенсацию затрат, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства и торговли.

Эти день распределили между четырьмя кооперативами: «Зерно» из Сухобузимского района, «Овощевод» из Берёзовского, СПК «Агросибком-М» из Краснотуранского и «Победа» Шушенского. Средства пошли на компенсацию расходов на закупку продукции у пайщиков, покупка оборудования, а также крупного рогатого скота.

Направление господдержки действует в крае третий год. За это время восемь сельхозкооперативов получили почти 34 миллиона рублей. В планах — до конца этого года возместить кооперативам ещё 13 миллионов рублей», — рассказывает глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

Помимо этого в крае действует еще несколько программ поддержки местных агрокооператоров. Например, им компенсируют затраты на покупку мяса и молока в частных подсобных хозяйствах. В этом году на эти цели в бюджете заложено более 160 млн рублей (95 млн уже дошли до крестьян). Также они могут получить гранты до 5 млн рублей на развитие, при условии десятипроцентного софинансирования. В этом году на это заложено 35 млн рублей (итоги конкурса подведут в сентябре).

В целом же, на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в Красноярском крае, в 2021 году из федерального и краевого бюджетов выделено 634 млн рублей — это на 90 млн рублей больше, чем годом ранее.

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