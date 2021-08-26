Сельхозкооператорам Красноярского края компенсировали расходов на 18 млн рублей
В планах властей до конца года раздать агрокооператорам еще почти столько же денег. Помимо этого в крае действует еще ряд программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Направление господдержки действует в крае третий год. За это время восемь сельхозкооперативов получили почти 34 миллиона рублей. В планах — до конца этого года возместить кооперативам ещё 13 миллионов рублей», — рассказывает глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.
Аграрии региона приступили к сбору зерновых. Им предстоит обмолотить почти миллион гектаров. Урожайность обещает быть довольно высокой — около 33 центнеров с гектара.
Аграрии Красноярского края экспортировали продукции на почти 25 млн долларов
Основная часть поставок за рубеж — это продукция растениеводства. Также иностранцы из стран Таможенного союза и не только закупают в крае мясо, яйца, мед и прочее.
«Дары Малиновки» договариваются о сотрудничестве с пострадавшими пчеловодами
Компания решила не дожидаться результатов официального расследования гибели пчел в Боготольском районе и предложила пчеловодам помощь в восстановлении утраченной популяции.