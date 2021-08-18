Уборочная кампания в Красноярском крае стартовала с ячменя

Аграрии региона приступили к сбору зерновых. Им предстоит обмолотить почти миллион гектаров. Урожайность обещает быть довольно высокой — около 33 центнеров с гектара.

Уборочная кампания 2021 года стартовала в 16 районах Красноярского края. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Сейчас аграрии убирают ячмень, а также озимые пшеницу и рожь, которыми засеяно 930,7 тысячи гектаров — 12 тысяч из них уже обмолочено. Средняя урожайность пока составляет 32,9 центнера с гектара.

Помимо этого крестьянам предстоит убрать 196 тысяч гектаров, засеянных масличными культурами (например, рапсом), и 5,5 тысячи гектаров овощей, из которых 1,1 тысячи засажены морковью, свеклой и капустой. Всего же в крае под посев пошло примерно 1,5 млн гектаров

В крае есть все ресурсы, чтобы этот результат удержать. Машинно-тракторный парк и зерносушильное хозяйство к сезонным работам готовы. Темпы завоза горюче-смазочных материалов повторяют уровень прошлого года», — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

Напомним, что в прошлом году с примерно такой же посевной площади было собрано 2,6 млн тонн зерна. Таким образом средняя урожайность составила 28,8 центнера с гектара, что выше, чем в среднем по стране.

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