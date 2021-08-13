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Сельскохозяйственная перепись продлится до 30 августа

Сельскохозяйственная перепись продлится до 30 августа
Иллюстрация: krasstat.gks.ru

С 1 по 30 августа 2021 года на всей территории России проходит сельскохозяйственная микроперепись.

#НОВОСТИ

Цель микропереписи – формирование официальной статистической информации об изменениях в сельском хозяйстве. Это необходимо для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

К работе на сельскохозяйственной микропереписи в Красноярском крае привлечены 596 переписчиков, 96 уполномоченных по вопросам переписи и их заместителей, 99 инструкторов. По предварительным данным им предстоит переписать 535 сельскохозяйственных организаций и предприятий, 1 572 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 283 875 личных подсобных хозяйств жителей сельских поселений, 2 244 некоммерческих объединений граждан.

Особенностью сельскохозяйственной микропереписи 2021 года станет применение современных технологий при сборе сведений от респондентов. Впервые при опросе всех категорий сельскохозяйственных производителей (кроме сельхозорганизаций) будут использоваться планшетные компьютеры. Это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных.

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Автор: Петр Савельев
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