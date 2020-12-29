Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
73,65
90,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Когда считать мы стали раны: грядет экономическая перепись

Когда считать мы стали раны: грядет экономическая перепись
Иллюстрация: ВКонтакте

В 2021 году будет проведена очередная перепись субъектов малого и среднего бизнеса. Процедура организуется на регулярной основе каждые четыре года.

#НОВОСТИ

Напомним, экономическая перепись проводится в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Ее задача — выявить число компаний, нуждающихся в господдержке.

По данным 2016 года в Красноярском крае работали 104 субъекта МСП. Из них 57 тыс.— индивидуальные предприниматели. Совокупно собственники предприятий МСП обеспечивали 348 тыс.рабочих мест.

Скорее всего после коронакризисного 2020 года число субъектов МСП будет меньше. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с март по август в России закрылись 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятий. Это почти каждый пятый бизнес в сегменте МСП.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Когда отступят лютые морозы в КрасноярскеКогда отступят лютые морозы в Красноярске
  • Ксения Собчак приехала в Красноярск «в командировку»Ксения Собчак приехала в Красноярск «в командировку»
  • Клуб «Олег» в Красноярске подешевел на 300 млн рублейКлуб «Олег» в Красноярске подешевел на 300 млн рублей
  • Красноярск ожидают перебои с вывозом мусора из-за суровых морозовКрасноярск ожидают перебои с вывозом мусора из-за суровых морозов
  • В Красноярске выросла средняя цена на отогрев машиныВ Красноярске выросла средняя цена на отогрев машины
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.