Когда считать мы стали раны: грядет экономическая перепись

В 2021 году будет проведена очередная перепись субъектов малого и среднего бизнеса. Процедура организуется на регулярной основе каждые четыре года.

Напомним, экономическая перепись проводится в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Ее задача — выявить число компаний, нуждающихся в господдержке.

По данным 2016 года в Красноярском крае работали 104 субъекта МСП. Из них 57 тыс.— индивидуальные предприниматели. Совокупно собственники предприятий МСП обеспечивали 348 тыс.рабочих мест.

Скорее всего после коронакризисного 2020 года число субъектов МСП будет меньше. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с март по август в России закрылись 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятий. Это почти каждый пятый бизнес в сегменте МСП.