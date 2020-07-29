Среди мертвых Красноярска проведут тотальную перепись
Для начала проведут масштабную инвентаризацию захоронений на десяти кладбищах вокруг Красноярска общей площадью более 413 гектар.
На эти работы из городского бюджета выделено 14 млн рублей. Торги будут объявлены в ближайшее время.
После инвентаризации приступят к созданию электронной базы, в которую внесут данные с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также данные архивных книг, которые будут оцифрованы. Кроме того, появится и карта-схема городских кладбищ, на которой будут нанесены все основные объекты того или иного погоста.
«Необходимость такой работы назрела давно. Подобные базы уже есть во многих городах страны. К тому же это поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места, не занятые могилами. Мы сможем рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках», — отметили в администрации.
Базу данных и карту планируют разместить в открытом доступе.
Отметим, что сегодня найти утерянную могилу родственника на старых кладбищах практически невозможно: так, на Троицком кладбище в церкви хранится несколько ветхих регистрационных книг, которые велись от руки в 1950–1980-х годах прошлого века и содержат сведения о захороненных на этом погосте жителях города.