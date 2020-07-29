Среди мертвых Красноярска проведут тотальную перепись

На эти работы из городского бюджета выделено 14 млн рублей. Торги будут объявлены в ближайшее время.

После инвентаризации приступят к созданию электронной базы, в которую внесут данные с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также данные архивных книг, которые будут оцифрованы. Кроме того, появится и карта-схема городских кладбищ, на которой будут нанесены все основные объекты того или иного погоста.

«Необходимость такой работы назрела давно. Подобные базы уже есть во многих городах страны. К тому же это поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места, не занятые могилами. Мы сможем рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках», — отметили в администрации.

Базу данных и карту планируют разместить в открытом доступе.

Отметим, что сегодня найти утерянную могилу родственника на старых кладбищах практически невозможно: так, на Троицком кладбище в церкви хранится несколько ветхих регистрационных книг, которые велись от руки в 1950–1980-х годах прошлого века и содержат сведения о захороненных на этом погосте жителях города.