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Среди мертвых Красноярска проведут тотальную перепись

Среди мертвых Красноярска проведут тотальную перепись
Иллюстрация: yandex.ru

Для начала проведут масштабную инвентаризацию захоронений на десяти кладбищах вокруг Красноярска общей площадью более 413 гектар.

#НОВОСТИ

На эти работы из городского бюджета выделено 14 млн рублей. Торги будут объявлены в ближайшее время.

После инвентаризации приступят к созданию электронной базы, в которую внесут данные с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также данные архивных книг, которые будут оцифрованы. Кроме того, появится и карта-схема городских кладбищ, на которой будут нанесены все основные объекты того или иного погоста.

«Необходимость такой работы назрела давно. Подобные базы уже есть во многих городах страны. К тому же это поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места, не занятые могилами. Мы сможем рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках», — отметили в администрации.

Базу данных и карту планируют разместить в открытом доступе.

Отметим, что сегодня найти утерянную могилу родственника на старых кладбищах практически невозможно: так, на Троицком кладбище в церкви хранится несколько ветхих регистрационных книг, которые велись от руки в 1950–1980-х годах прошлого века и содержат сведения о захороненных на этом погосте жителях города.

 

 

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