Красноярский край по инфляции обогнал Сибирь и Россию

Основной вклад в ее ускорение внесли подорожавшие овощи, металл и древесина, а также возобновление авиационного сообщения с некоторыми зарубежными странами.

Годовая инфляция в Красноярском крае по итогу июня 2021 года составила 7,01%, что на 0,44 процентных пункта больше, чем было в мае. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Быстрее всего в этот период дорожали непродовольственные товары — темпы инфляции на них выросли с 8,34% в мае до 9,15% в июне. Основную роль здесь сыграли высокие цены на металл и древесину, которые установились на мировом и внутрироссийском рынке из-за повышенного спроса на них. В дальнейшем это привело к ускорению роста цен на металлочерепицу, древесно-стружечные плиты, доски. А льготная ипотека, через стимулирования спроса на жилье, подстегнула цены на стройматериалы.

Продукты в июне тоже стали дорожать быстрее, но не настолько: в июне к маю темпы роста цен на них прибавили 0,33 п.п. и составили 8,69%. Здесь основной тренд задавали овощи.

Овощи борщевого набора подвержены сезонному колебанию цен. В июне, в преддверии нового урожая, стоимость картофеля, свеклы, моркови обычно растет по сравнению с майскими ценами. Но в этом году рост был более значительным, это привело к сильному изменению цен в годовом выражении», — говорит управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлёв.

А вот яблоки даже подешевели, что, в основном, связано с высокой базой прошлого года: в 2020-м урожай был плохой, поэтому этот фрукт оказался в дефиците и цены ощутимо выросли, а в этом предложение выросло и цены пошли вниз.

Меньше всего в июне ускорился рост цен на услуги — всего 0,11 п.п. — до 2,14%. Дорожали поездки на городском транспорте из-за перехода к единому тарифу при безналичной и наличной оплате, хоть медленнее, но росли цены на размещение в гостиницах.

Также возобновились полеты на турецкие курорт, что о увеличило спрос на данное направление отдыха. Поэтому ускорился рост стоимости путевок в Турцию. Программа же кешбэка за туристические поездки внутри страны стимулировала спрос на отдых в регионах России и, как следствие, — увеличение годовых темпов прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги», — рассказывает Журавлев.

В целом по Сибири инфляция в июне по отношению к маю ускорилась на 0,5 п.п. и составила 6,56%, а по России — на 0,48 п.п. до 6,5%. По оценкам экспертов ЦБ инфляционное давление на данный момент остается повышенным. По их прогнозам, к цели ЦБ инфляция вернется во втором полугодии 2022 года и будет оставаться в пределах 4%.