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Дорожают мясо и овощи, на цену "рыбов" еще можно смотреть

Дорожают мясо и овощи, на цену "рыбов" еще можно смотреть
Иллюстрация: Twitter

В сентябре годовая инфляция в Красноярском крае находилась на уровне 7,9%. Это выше показателей по Сибирскому федеральному округу (7,71%) и России (7,40%).

#НОВОСТИ

Цены на услуги в крае за год выросли на 3,8%, непродовольственные товары и продукты подорожали практически одинаково — на 9,6% и 9,4%.

Заметный вклад в подорожание продуктов внесли цены на мясо и овощи.

Мясо в сентябре продолжило дорожать из-за увеличения цен на корма и импортные добавки. Овощи — из-за плохих погодных условий. Сместились сроки созревания овощей, сбор урожая картофеля и капусты начался позднее, до прилавков они дошли с задержкой. На снижение предложения цены отреагировали ростом, — назвал причины Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России .

Иначе вели себя цены на рыбу и морепродукты. В потребительскую корзину жителей края, по которой рассчитывается инфляция, входит 14 видов рыбной продукции. На 9 из них годовой рост цен в сентябре замедлился по сравнению с августом. Это произошло, например, со всеми видами мороженой рыбы, а также с соленой, маринованной и копченой рыбой, креветками.

Рост цен на кальмаров в сентябре ускорился, до этого больше двух лет практически ежемесячно фиксировалось снижение цен на этот морепродукт в годовом выражении. В результате в сентябре этого года кальмары стоили на 4% дороже, чем год назад.

Такая ценовая ситуация с рыбой и морепродуктами сложилась благодаря хорошей путине в 2021 году. В край увеличились поставки рыбной продукции, в том числе за счет большего, чем годом ранее, ее вылова на Дальнем Востоке, — прокомментировал Журавлев.

Замедление роста цен в сентябре на рыбу отчасти сдержало темпы прироста цен на продовольственные товары в целом.

Дорожают мясо и овощи, на цену "рыбов" еще можно смотреть 1

 

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Автор: Петр Савельев
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