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«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица»

«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица»
Иллюстрация: коллаж ДК

В лонг-листе номинации было заявлено полсотни претендентов. Эксперты отобрали самых достойных, по их мнению, предпринимателей, недавно вышедших на рынок. До финала дойдут лишь трое.

#НОВОСТИ
В шорт-лист номинации «Новые лица» премии «Человек года 2021» вошло десять красноярских предпринимателей. Отбор претендентов состоялся сегодня во время заседания экспертного совета. Встреча прошла в ресторане «Английский клуб», который традиционно выступает партнером премии.
 
«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица» 1
 
Премия в номинация «Новые лица» в этом году вручается впервые. Ее учредителем стал банк «Открытие».
В прошлом году мы активно поддерживали предпринимателей, которые очень в этом нуждались. И сходить с этого пути не собираемся. Сложнее всего, особенно в условиях кризиса, приходится молодому бизнесу — ему нужны не только финансовые вливания, но и помощь в том, чтобы сориентироваться в деловом поле, что бывает сложно. И здесь мы тоже готовы протянуть ему руку. Поэтому мы и решили учредить эту номинацию, чтобы начинающие предприниматели смогли дополнительно заявить о себе», — говорит управляющий красноярским филиалом банка «Открытие» Наталья Потапова.
Кроме представителей учредителя в экспертный совет номинации «Новые лица» вошли известные бизнесмены Красноярска, которые связаны с молодыми компаниями, а также представители госструктур, обеспечивающих поддержку и развитие предпринимательства в регионе. Всего — 15 человек:
  • Анна Аульченко, бизнес-трекер, консультант по маркетингу;
  • Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития МСБ Красноярского края;
  • Александр Граматунов, руководитель центра «Мой Бизнес»;
  • Яна Дойна, патентный поверенный РФ, директор компании «Ярпатентъ»;
  • Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард»;
  • Антон Подковальников, учредитель бизнес-клуба «Аллигатор»;
  • Дмитрий Полуянов, консультант по маркетингу;
  • Анатолий Сергеев, лидер красноярской «Точки кипения»;
  • Андрей Сорокин, начальник отдела привлечения клиентов среднего бизнеса красноярского отделения банка «Открытие»;
  • Анатолий Фомин, основатель проекта «Фабрика решений»;
  • Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал» в Красноярске;
  • Рафаэль Шагеев, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты;
  • Андрей Шевелев, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов»;
  • Элеонора Шипулина — автор проекта Союз маркетологов «Маркетинг без предрассудков»;
  • Ирина Шляхтова — замуправляющего красноярским отделением банка «Открытие».
Список претендентов же на звание «Человека года» в номинации «Новые лица» оказался кратно больше — 50 предпринимателей, которые развивают свой бизнес в Красноярске не более пяти лет (таково было главное условие попадание в номинацию).
 
«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица» 2
 
По итогу обсуждения и голосования в шорт-лист номинации вошло десять человек:
  • Светлана Буриченко, сеть рыбных магазинов «Рыба пила» на рынке с 2019 года. Собственное производство, коллаборации с ресторанами и высока маркетинговая активность сделали сеть узнаваемой в городе;
  • Владислав Володин, проект «Много Мяса» на рынке с 2017 года, собственное мясное производство, поставляет мясо оптовым и розничным клиентам по всей стране;
  • Ульяна Гельбова, Daily Wines на рынке с 2018 года, дистрибутор безалкогольного вина, присутствует в нескольких городах, недавно зашла на Wildberries;
  • Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик» на рынке с 2018 года, сеть состоит из четырех детских садов в различных районах Красноярска, самый крупный из них открылся в этом году;
  • Жанна Дорошенко, сеть клиник «Сантем» на рынке с 2016 года, одними из первых в Красноярске стали работать по модели семейных врачей;
  • Любовь Логинова, проект «Мама фермер» на рынке с 2016 года, начавшись с нескольких кроликов, сейчас компания производит и продает полуфабрикаты из кроличьего мяса;
  • Альбина Макаренко, бренд «Альма» на рынке с 2016 года, производит органическую косметику под собственным брендом и продает по всей стране;
  • Александр Музеников, Мастерская «Матео» на рынке с 2019 года, изготавливают скульптуры, декорации и различные фигуры из пенопласта и стеклопластика. Их изделия использованы впри оформлении парка «ЮККА» и на проекте «В центре Мира»;
  • Анжелика Осипова, мясной бутик «ЧудоФермер» на рынке 2018 года. Параллельно с торговлей развивает собственное производство натуральных мясных деликатесов;
  • Наталья Трущелева, пекарня «Формула Хлеба» на рынке с 2018 года, начав с домашней кухни проект вырос до собственного производства безглютенового хлеба.
На следующем этапе экспертам предстоит оценить каждого кандидата на предмет соответствия определенным критериям, отражающим его деловую хватку, управленческие навыки и тому подобное.
 
Трое, набравших в сумме наивысший бал, будут приглашены на церемонию вручения премии «Человек года 2021» в Красноярске, которая пройдет в декабре.
 
Обладатель же самых высоких оценок и будет признан «Человеком года» в номинации «Новые лица».
 
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Организаторы премии «Человек года» рассказали о том, в каких номинациях будут конкурировать предприниматели Красноярского края.

 

Автор: Евгений Волошинский
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