«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»

Основным критерием оценки банкиров в этом году была поддержка малого и среднего предпринимательства, программы которой банки реализовывали в период пандемии.

«Банкир года» — это традиционная для премии «Человек года» номинация. И конкуренция здесь всегда нешутошная. Вот и в этом году без нее не обошлось — в шорт-лист вошли представители не только отраслевых гигантов, но и относительно небольших частных банков. И интрига сохранялась до конца голосования экспертов.

В итоге в тройку лидеров вошли:

Наталья Потапова , «Открытие»;

Дмитрий Солнцев , «Сбер»;

Наталья Табаринцева, ВТБ.

Лидером по итогу голосования стала Наталья Потапова. В прошлом году она получила премию в «главной» номинации — «Человек года» — уступив отраслевое первенство Дмитрию Солнцеву. Однако в этот раз стремительное включение возглавляемого ею филиала в программы поддержки МСБ и общая динамика показателей работы банка в крае склонили чашу весов в ее пользу.