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«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»

«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»
Иллюстрация: DK.RU

Основным критерием оценки банкиров в этом году была поддержка малого и среднего предпринимательства, программы которой банки реализовывали в период пандемии.

#БИЗНЕС

«Банкир года» — это традиционная для премии «Человек года» номинация. И конкуренция здесь всегда нешутошная. Вот и в этом году без нее не обошлось — в шорт-лист вошли представители не только отраслевых гигантов, но и относительно небольших частных банков. И интрига сохранялась до конца голосования экспертов.

В итоге в тройку лидеров вошли:

  • Наталья Потапова, «Открытие»;

  • Дмитрий Солнцев, «Сбер»;

  • Наталья Табаринцева, ВТБ.

«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года» 1

Лидером по итогу голосования стала Наталья Потапова. В прошлом году она получила премию в «главной» номинации — «Человек года» — уступив отраслевое первенство Дмитрию Солнцеву. Однако в этот раз стремительное включение возглавляемого ею филиала в программы поддержки МСБ и общая динамика показателей работы банка в крае склонили чашу весов в ее пользу.

«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года» 2

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