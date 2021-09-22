Стали известны номинации премии «Человек года-2021» в Красноярске

Организаторы премии «Человек года» рассказали о том, в каких номинациях будут конкурировать предприниматели Красноярского края. В 2021 году премия представлена 11 номинациями.

Большинство из них — традиционные, однако получившие новое смысловое наполнение. Как и в прошлом году основной акцент в номинации «Банкир года» сделан на поддержку малого и среднего бизнеса, а также решения и инструменты, помогающие бизнесу эффективно настроить бизнес-процессы.

В номинации «Культура: частные проекты» будут рассмотрены частные инициативы в культуре и искусстве. В номинации «Частная медицина» вводится критерий — «программы восстановления и реабилитации после ковида».

Вновь возвращается номинации «Промышленник года», «Сельхозпроизводитель года» и «Ресторатор года: новые проекты». Причем в «Рестораторе» будут рассмотрены проекты двух лет — 2020-2021 гг, поскольку в прошлом году номинация была исключена из-за существенных ограничений в работе ресторанного бизнеса, что серьезно снизило количество номинантов.

Четвертый раз организаторы проведут номинацию «Амбассадор бренда». В этом году она пройдет под девизом «Я — лицо и голос компании». В номинации «Человек года в IT» на первый план выходят клиентские сервисы и виртуальная реальность. Впервые в истории премии целых три номинации проводятся при участии Учредителей.

В этом году мы впервые задали себе и премии очень высокую планку партнерства. Речь идет не о суммах поддержки, но об осознанном участии в организации премии. Наши партнеры — наши соавторы, соорганизаторы. Они не просто помогают организаторам оплатить счета, но вносят новые смыслы в номинации, делятся своими ценностями. Честно говоря, я не очень верила, что получится, что бизнес захочет заморачиваться, но я недооценивала красноярских бизнесменов и руководителей», — делится Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Компания ГСК «Арбан» стала Учредителем премии «Застройщик года».

Наша компания в лице генерального директора Василия Попова дважды побеждала в номинации «Застройщик года». И мы решили, что пора уступить дорогу другим компаниям, возможно, открыть новых лидеров. Одновременно мы решили внести новые смыслы в саму номинацию. Если раньше здесь прежде всего рассматривались объемы строительства, масштабы проектов, измеряемые в площадях, то в этом году мы предложили сделать упор на создание среды счастья, которая формирует новый тип горожан — добрых соседей, осознанных родителей, людей, бережно относящихся к экологии», — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу.

Учредителем номинации «Новые лица бизнеса» стал банк «Открытие».

В прошлом году наш банк лидировал в номинации «Банкир года», где одним из ключевых критериев была поддержка банков малого и среднего бизнеса. Для нас это направление очень важно. Банк заинтересован в том, что предпринимательское сообщество расширялось, появлялись новые компании, новые бизнесы, новые лица. Со своей стороны мы готовы помогать не только всеми инструментами банка, которые обращены к представителям МСП, но и обучением, коучингом, даже личными консультациями. Наш банк открыт для предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе», — говорит Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.

Учредителем номинации «Доброе дело» стало Красноярское отделение Сбербанка. И это тоже не случайно, поскольку Сбер задает тренды социальной ответственности бизнеса и показывает какой должна быть «умная благотворительность».

Очень здорово, когда большая компания показывает пример другим бизнесам, что успех, репутация, настоящий стиль бизнеса — это не мраморные офисы, не корпоративы на яхтах, а благотворительные проекты. Номинация «Доброе дело» именно про это. Настоящий успех — это добрые дела компаний», — говорит Ольга Абанцева, сооснователь БФ «Добро24.ру».

Впервые три номинации, имеющие Учредителей, проведут офлайновые обсуждения шорт-листов. Также каждый из учредителей приготовил свои сюрпризы и фишки, о которых организаторы расскажут позднее.