Овощи сдержали инфляцию в Красноярском крае

Цены практически на все товары и услуги в регионе все же продолжали расти, но куда меньшими темпами, чем могло бы быть. А где-то они даже снизились, пусть и не на много.

В августе 2021 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 7,42%, что на 0,24 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Об этом рассказали в красноярском отделении Банка России.

В сегменте продовольствия за отчетный период весьма ощутимо подорожало мясо. Причиной стал рост стоимости кормов, импортных ветеринарных препаратов и оборудования. Как следствие, говядина и свинина стали стоить на 6% дороже, чем годом ранее (в июле — 4%). Также подорожала курица и колбаса.

Среди овощей и фруктов инфляционным чемпионом стали лимоны, выросшие в цене из-за задержек зарубежных поставок, и капуста — из-за позднего сбора урожая.

А вот цены на свеклу, морковь, огурцы и помидоры росли медленнее. Апельсины же, яблоки и грибы и вовсе стоили дешевле, чем год назад.

По словам управляющего красноярским отделением Банка России Сергея Журавлева, это отчасти сдержало ускорение инфляции в целом по региону.

Местные овощи — свекла, морковь, огурцы и помидоры — в этом августе поступали в магазины в большем объеме, чем годом ранее. А увеличение предложения, как правило, благоприятно сказывается на цене для покупателей», — пояснил он.

В целом годовой прирост цен на продукты в августе составил 8,57% после 8,28% в июле.

На непродовольственные товары цены за год (с августа 2020 года по август 2021-го) выросли на 9,79%, что на 0,52 процентных пункта больше, чем было в июле.

Так, снижение предложения на внутреннем рынке привело к подорожанию древесины и мебели, изготовленной из нее, а льготная ипотека, вызвав повышенный интерес населения к покупке недвижимости, к росту цен на отделочные материалы для ремонта. Также из-за сбоев поставок комплектующих, снизились объемы производства электробытовых товаров, что, в ситуации повышенного спроса, подстегнуло цены на холодильники, пылесосы, плиты и микроволновые печи.

В преддверии нового учебного года вырос спрос на одежду для школьников, ранцы и канцтовары. Соответственно и цены на них ускорили свой рост.

На фоне продовольственного и непродовольственного секторов, сегмент услуг выглядит более оптимистично — в целом цены здесь росли медленнее (2,95% в августе против 3,06% в июле), а по некоторым направлениям (например, цены на авиабилеты) даже снизились.

В целом же в августе 2021 года инфляция в Красноярском крае оказалась выше, чем в среднем по СФО (7,26%) и России (6,68%).