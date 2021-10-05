«Мясничим» заинтересовались в Африке

По завершении WorldFood Moscow-2021 холдинг прогнозирует значительное расширение партнерского состава. В среде ритейла и бизнес-сообщества становится все больше интересующихся сибирским продуктом.

Повышенное внимание и рост спроса обусловлены повсеместной популяризацией здорового питания и ассортиментным разнообразием. На международном форуме, где «Мясничий» представил продукт, присутствовали гости со всего мира. К высококачественной готовой еде из необычных видов мяса проявляли интерес предприниматели, ритейлеры и дистрибьюторы от соседних сибирских городов до островов в Индийском океане и стран Африки.

Число потенциальных партнеров увеличилось, когда паштет и экзотический «Том Ям» от «Мясничего» завоевали золотые медали конкурса «Продукт года-2021».

Готовые к употреблению продукты — новый здоровый фастфуд из Сибири подтвердил свою актуальность. Поступили предложения о реализации на территории регионов России, а также в Израиле, Чехии, Эфиопии, на Филиппинах и Шри-Ланке.

Это в очередной раз подтверждает, что красноярский фудтех-холдинг бьет в цель и всегда остается в тренде.

Сегодня мясоперерабатывающий завод выпускает 56 наименований консервной продукции. Это классика тушеного мяса, каши, томленое мясо дичи, фитнес-меню, блюда народов мира, halal food и нежные паштеты из разнообразных видов мяса, ароматные супы с натуральными ингредиентами.

Это продукты для всех и каждого в отдельности. Именно так. Потому что каждая линейка от "Мясничего" обладает собственным акцентом. К примеру, фитнес-меню изготавливают исключительно из диетического мяса, "народы мира" — по классическим рецептам, а халяль в строгом соответствии мусульманской традиции. Особенности вовсе не ограничивают потребительский круг, напротив, позволяют попробовать что-то новое и необычное.

Сегодня «Мясничий» является официальным поставщиком Управления делами Президента РФ и входит в реестр экспортеров Таможенного союза. Продукция представлена повсеместно. Оффлайн – в маркетах крупнейших торговых сетей России, Казахстана, Белоруссии; онлайн – на Ozon, Wildberries, Aliexpress, а также в собственном интернет-магазине мясничий.онлайн.

В дальнейшем планируется выход на онлайн-рынок Китая и запустить продажи на eBay.