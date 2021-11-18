«Проектируют новую среду»: в Красноярске впервые пройдет Российская креативная неделя

С 26 по 28 ноября в арт-резиденции «Каменка» состоятся более 60 мероприятий окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участие более 160 экспертов из регионов РФ.

А также более 200 спикеров деловой программы. В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, лидеры креативных индустрий.

В рамках форума будут работать 6 профильных лекториев, где состоится 12 пленарных заседаний и около 50 тематических сессий, посвящённых развитию 14 направлений креативных индустрий: IT, компьютерная графика и анимация, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, издательское дело, искусство (исполнительские искусства), кино и телевидение, мода, музыка и саунд-дизайн, компьютерные игры, журналистика и новые медиа. Ожидается, что около 10 тысяч человек подключатся к ним онлайн.

Участниками деловой программы станут представители десяти регионов Сибирского Федерального округа.

Сегодня перед регионами стоит важная задача — сформулировать свой индивидуальный взгляд на развитие креативных индустрий, опираясь на концепцию, утверждённую Правительством Российской Федерации. Первый окружной форум „Российская креативная неделя — Сибирь“ послужит импульсом для этого процесса, ведь на территории Сибирского федерального округа функционируют более 20 тысяч организаций данного сектора деятельности. Нас ждёт трёхдневный продуктивный диалог всех заинтересованных сторон. Он станет одним из этапов запуска трансформации макрорегиона в парадигме инновационно-креативной экономики», — отмечает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Директор форума «Российская креативная неделя», глава «Роскультцентра» Марина Абрамова отметила, что креативная неделя поможет создать «новые площадки для диалога и обсудить самые сложные темы»:

Креативные индустрии переосмысливают и проектируют новую среду, территорию, продукты и даже новую этику мира, в которой нам предстоит жить. И мы рады, что креативная неделя теперь проходит в крупнейших регионах, и мы начинаем с Сибири. Наша большая Родина имеет свою специфику пространственного развития. И я очень счастлива, что каждый регион сможет найти свою специализацию и свой путь развития креативной экономики, экономики будущего».

Кроме того, в дни работы Российской креативной недели на разных площадках Красноярска запланирована обширная культурная программа, например, 27 ноября в 19:00 в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится концерт Трио Кирилла Рихтера.

Партнёрами программы выступили Yandex, АО «Роскино», платформа Fashion Hub, Ассоциация Брендинговых Компаний России, завод электроакустических инструментов «Октава», Ассоциация коммуникационных агентств России, коммуникационное агентство Monstars, продюсерская компания «Культура потребления», КГБУК «Енисей Кино».

Отметим, форум пройдёт в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: ФГБУ «Роскультцентр» и Правительство Красноярского края.

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