Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.10
72,92
84,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре

«Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре
Иллюстрация: Яндекс

С 15 по 17 октября в красноярской арт-резиденции «Каменка» пройдет первый окружной креативный форум «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участи более 200 спикеров.

#НОВОСТИ

Форум станет площадкой для открытой дискуссии креативных индустрий, бизнеса, государства и будет посвящен стратегии развития регионов в сфере креативной экономики, мерам поддержки конкурентоспособного развития креативных отраслей в субъектах.

Участниками мероприятия станут представители крупнейших российских компаний технологического, креативного и образовательного секторов, а также деятели культуры, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих творческих вузов.

Как рассказала директор ФГБУ «Роскультцентр» и фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, в рамках этого мероприятия власть и бизнес обсудят специфику развития креативной отрасли в субъектах:

После того, как правительство подписало концепцию развития креативных индустрий, у регионов возникли вопросы по созданию нормативных документов, своих концепций. Эти вопросы мы планируем обсудить, и мы очень признательны Министерству культуры РФ за то, что этот программный документ вышел и для всей креативной отрасли. Это новый этап развития».

Кроме деловой программы участников форума ожидает и культурная — например, концерт «Ночь джаза».

Всего запланировано более 60 мероприятий, которые можно будет посмотреть в режиме реального времени онлайн.

Мы делаем все, чтобы проведение пилотного события — первого окружного форума на нашей красноярской земле продемонстрировало весь потенциал, которым обладают креативные индустрии с точки зрения развития региональной экономики, а во-вторых, дало импульс дальнейшему продвижению креативных индустрий в целом на территории Сибирского федерального округа", — подчеркнул руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайонНа пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайон
  • Слух: Роман Феодори может занять пост Александра Ширвиндта в Театре сатирыСлух: Роман Феодори может занять пост Александра Ширвиндта в Театре сатиры
  • Хайям Аминов рассказал о будущем ресторана FrescoХайям Аминов рассказал о будущем ресторана Fresco
  • В Красноярске выделили землю под новый виадук на правобережьеВ Красноярске выделили землю под новый виадук на правобережье
  • Национальная ресторанная премия выберет лучший ресторан СибириНациональная ресторанная премия выберет лучший ресторан Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.