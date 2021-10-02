«Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре
С 15 по 17 октября в красноярской арт-резиденции «Каменка» пройдет первый окружной креативный форум «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участи более 200 спикеров.
Форум станет площадкой для открытой дискуссии креативных индустрий, бизнеса, государства и будет посвящен стратегии развития регионов в сфере креативной экономики, мерам поддержки конкурентоспособного развития креативных отраслей в субъектах.
Участниками мероприятия станут представители крупнейших российских компаний технологического, креативного и образовательного секторов, а также деятели культуры, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих творческих вузов.
Как рассказала директор ФГБУ «Роскультцентр» и фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, в рамках этого мероприятия власть и бизнес обсудят специфику развития креативной отрасли в субъектах:
После того, как правительство подписало концепцию развития креативных индустрий, у регионов возникли вопросы по созданию нормативных документов, своих концепций. Эти вопросы мы планируем обсудить, и мы очень признательны Министерству культуры РФ за то, что этот программный документ вышел и для всей креативной отрасли. Это новый этап развития».
Кроме деловой программы участников форума ожидает и культурная — например, концерт «Ночь джаза».
Всего запланировано более 60 мероприятий, которые можно будет посмотреть в режиме реального времени онлайн.
Мы делаем все, чтобы проведение пилотного события — первого окружного форума на нашей красноярской земле продемонстрировало весь потенциал, которым обладают креативные индустрии с точки зрения развития региональной экономики, а во-вторых, дало импульс дальнейшему продвижению креативных индустрий в целом на территории Сибирского федерального округа", — подчеркнул руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов.
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