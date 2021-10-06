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В Красноярске пройдет форум самозанятых

В Красноярске пройдет форум самозанятых
Иллюстрация: мойбизнес.рф

Это первое подобное мероприятие в крае. Предпринимателям расскажут о доступной им господдержке, взаимодействии с более крупными коллегами и продвижении.

#НОВОСТИ
Форум для самозанятых «Всё сам» пройдет в Красноярске с 14 по 16 октября 2021 года в рамках XX Форума предпринимательства Сибири, сообщили в центре «Мой бизнес».
На форуме самозанятые смогут узнать об имущественных, финансовых и нефинансовых мерах господдержки, как эффективно взаимодействовать с бизнесом, начать и продвигать свое дело», — говорят в центре.
Среди мероприятий форума:
  • сессия «Новые ресурсы продвижения товаров и услуг для самозанятых (про банковские продукты, участие в госзакупках, возможности размещения на маркетплейсах);
  • круглый стол «Эффективные инструменты продвижения бизнеса через социальные сети»;
  • круглый стол «Персональный бренд и деловой этикет для самозанятых»;
  • истории успешных самозанятых и разбор кейсов;
  • работа консультационного стенда центра «Мой бизнес».
Также на форуме подведут итоги конкурса «Лучший в своем деле», который объявили в конце сентября. Победители получат сертификаты на 100 000 рублей, которые можно бдет потратить на продвижение и рекламу своего дела.
 
Подробнее о форме можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» или по телефону 8-800-234-0-124.
 
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Автор: Петр Савельев
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