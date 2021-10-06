В Красноярске пройдет форум самозанятых

Это первое подобное мероприятие в крае. Предпринимателям расскажут о доступной им господдержке, взаимодействии с более крупными коллегами и продвижении.

Форум для самозанятых «Всё сам» пройдет в Красноярске с 14 по 16 октября 2021 года в рамках XX Форума предпринимательства Сибири, сообщили в центре «Мой бизнес».

На форуме самозанятые смогут узнать об имущественных, финансовых и нефинансовых мерах господдержки, как эффективно взаимодействовать с бизнесом, начать и продвигать свое дело», — говорят в центре.

Среди мероприятий форума:

сессия «Новые ресурсы продвижения товаров и услуг для самозанятых (про банковские продукты, участие в госзакупках, возможности размещения на маркетплейсах);

круглый стол «Эффективные инструменты продвижения бизнеса через социальные сети»;

круглый стол «Персональный бренд и деловой этикет для самозанятых»;

истории успешных самозанятых и разбор кейсов;

работа консультационного стенда центра «Мой бизнес».

Также на форуме подведут итоги конкурса «Лучший в своем деле», который объявили в конце сентября. Победители получат сертификаты на 100 000 рублей, которые можно бдет потратить на продвижение и рекламу своего дела.

Подробнее о форме можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» или по телефону 8-800-234-0-124.

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