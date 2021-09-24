Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
72,72
85,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярских самозанятых зовут на конкурс с денежными призами

Красноярских самозанятых зовут на конкурс с денежными призами
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

Пройдет конкурс в середине октября. Выигранные деньги можно будет потратить на продвижение своей продукции на рынке. В выборе способа ограничивать не будут.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае выберут лучшие проекты самозанятых. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес».
 
Конкурс пройдет по пяти номинациям:
  • «Кулинарный шедевр» (для тех, кто занимается производством пищевой продукции, например, выпечкой или тортами);
  • «Мастер на все руки» (для производителей непищевой продукции, например, мебели, предметов интерьера, украшений);
  • «Лучший мастер бьюти-индустрии» (парикмахеры, мастера маникюра, стилисты, массажисты, визажисты и т.д.);
  • «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии» (для тех, чья деятельность связана с оказанием услуг в сфере дизайна и фотосъемки);
  • «Репетитор года» (для тех, кто оказывает услуги в сфере образования как школьного, так и дошкольного).
Победители получат по 100 тысяч рублей, которые можно будет потратить на продвижение своих товаров и услуг.
Предприниматели самостоятельно выбирают способ продвижения — продвижение в социальных сетях, через создание сайта, запуск рекламной кампании на ТВ/радио или размещение на электронной торговой площадке (Amazon, Ebay и т.д.).», — говорят в «Моем бизнесе».
К участию в конкурсе допускаются предприниматели, зарегистрированные и работающие как самозанятые (применяют налоговый режим «Налог на профессиональный доход») на территории Красноярского края не менее трех месяцев.
 
Заявку нужно подавать в установленной форме (можно скачать здесь). Заполненный образец можно либо принести лично на ул. Матросова, 2 в Красноярске, либо отправить его скан на vopros@mb24.ru. Сделать это нужно с 24 по 30 сентября 2021 года. Победителей определят 14 октября.
 
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».
 
Читайте также:
Красноярскому краю создали органический бренд

Под ним в регионе планируют развивать производство органической продукции, которая будет продаваться на российском и мировом рынках. Сейчас оно много ниже потенциально возможного.

Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ

Теперь она зафиксирована на одном уровне, который более чем вдвое ниже ключевой ставки. Правда, распространяется только на микрозаймы до полумиллиона.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»
  • Стали известны номинации премии «Человек года-2021» в КрасноярскеСтали известны номинации премии «Человек года-2021» в Красноярске
  • В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747
  • Топ-100: лидеры бизнесаТоп-100: лидеры бизнеса
  • Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития СибириКрасноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.