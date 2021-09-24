Красноярских самозанятых зовут на конкурс с денежными призами

Пройдет конкурс в середине октября. Выигранные деньги можно будет потратить на продвижение своей продукции на рынке. В выборе способа ограничивать не будут.

В Красноярском крае выберут лучшие проекты самозанятых. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес».

Конкурс пройдет по пяти номинациям:

«Кулинарный шедевр» (для тех, кто занимается производством пищевой продукции, например, выпечкой или тортами);

«Мастер на все руки» (для производителей непищевой продукции, например, мебели, предметов интерьера, украшений);

«Лучший мастер бьюти-индустрии» (парикмахеры, мастера маникюра, стилисты, массажисты, визажисты и т.д.);

«Лучший проект в сфере дизайна и фотографии» (для тех, чья деятельность связана с оказанием услуг в сфере дизайна и фотосъемки);

«Репетитор года» (для тех, кто оказывает услуги в сфере образования как школьного, так и дошкольного).

Победители получат по 100 тысяч рублей, которые можно будет потратить на продвижение своих товаров и услуг.

Предприниматели самостоятельно выбирают способ продвижения — продвижение в социальных сетях, через создание сайта, запуск рекламной кампании на ТВ/радио или размещение на электронной торговой площадке (Amazon, Ebay и т.д.).», — говорят в «Моем бизнесе».

К участию в конкурсе допускаются предприниматели, зарегистрированные и работающие как самозанятые (применяют налоговый режим «Налог на профессиональный доход») на территории Красноярского края не менее трех месяцев.

Заявку нужно подавать в установленной форме (можно скачать здесь ). Заполненный образец можно либо принести лично на ул. Матросова, 2 в Красноярске, либо отправить его скан на vopros@mb24.ru. Сделать это нужно с 24 по 30 сентября 2021 года. Победителей определят 14 октября.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».

Читайте также:

Красноярскому краю создали органический бренд Под ним в регионе планируют развивать производство органической продукции, которая будет продаваться на российском и мировом рынках. Сейчас оно много ниже потенциально возможного.

Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ

Теперь она зафиксирована на одном уровне, который более чем вдвое ниже ключевой ставки. Правда, распространяется только на микрозаймы до полумиллиона.