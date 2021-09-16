Красноярскому краю создали органический бренд

Под ним в регионе планируют развивать производство органической продукции, которая будет продаваться на российском и мировом рынках. Сейчас оно много ниже потенциально возможного.

В рамках развития производства органической сельхозпродукции и дикоросов в Красноярском крае создали бренд SIBERIA organic. Его презентовали на круглом столе «Становление отрасли органической продукции в Красноярском крае», который прошел в центре «Мой бизнес».

Логотип бренда — зеленая снежинка. Под ним планируется продавать товары, произведенные недавно созданной ассоциацией «Содействие производителям и переработчикам органической продукции Красноярского края», которая должна объединить сельхозпредприятия, фермеров и заготовителей региона.

Собравшиеся на круглом столе отметили, что у Красноярского края есть большой потенциал развития производства органической продукции. Особенно в плане дикоросов: биологические запасы лесных ресурсов оценивают примерно в 3 млн тонн, а возможный объем заготовки пищевых лесных ресурсов — порядка 1,6 млн тонн.

Однако объем заготовки арендаторами лесных участков за 2020 год составил 3,7 тыс. тонн (преимущественно — кедровый орех). По различным экспертным оценкам, фактический объем заготовки пищевых лесных ресурсов находится в пределах 6% от эксплуатационного запаса», — рассказали на круглом столе.

Изменить эту ситуацию, а также привлечь в отрасли новых предпринимателей, в крае и собираются, создав ассоциацию и бренд. Сопровождать этот проект (и его участников) будет центр «Мой бизнес».