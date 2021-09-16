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Красноярскому краю создали органический бренд

Красноярскому краю создали органический бренд
Иллюстрация: beetify.com

Под ним в регионе планируют развивать производство органической продукции, которая будет продаваться на российском и мировом рынках. Сейчас оно много ниже потенциально возможного.

#НОВОСТИ
В рамках развития производства органической сельхозпродукции и дикоросов в Красноярском крае создали бренд SIBERIA organic. Его презентовали на круглом столе «Становление отрасли органической продукции в Красноярском крае», который прошел в центре «Мой бизнес».
 
Логотип бренда — зеленая снежинка. Под ним планируется продавать товары, произведенные недавно созданной ассоциацией «Содействие производителям и переработчикам органической продукции Красноярского края», которая должна объединить сельхозпредприятия, фермеров и заготовителей региона.
 
Собравшиеся на круглом столе отметили, что у Красноярского края есть большой потенциал развития производства органической продукции. Особенно в плане дикоросов: биологические запасы лесных ресурсов оценивают примерно в 3 млн тонн, а возможный объем заготовки пищевых лесных ресурсов — порядка 1,6 млн тонн.
Однако объем заготовки арендаторами лесных участков за 2020 год составил 3,7 тыс. тонн (преимущественно — кедровый орех). По различным экспертным оценкам, фактический объем заготовки пищевых лесных ресурсов находится в пределах 6% от эксплуатационного запаса», — рассказали на круглом столе.
Изменить эту ситуацию, а также привлечь в отрасли новых предпринимателей, в крае и собираются, создав ассоциацию и бренд. Сопровождать этот проект (и его участников) будет центр «Мой бизнес».
У сети центров „Мой бизнес“ есть возможности, чтобы комплексно сопровождать эти проекты. У нас большая филиальная сеть. Мы до конца 2022 года будем представлены во всех муниципальных образованиях края, где специалисты будут ориентированы, в том числе на поддержку предпринимателей, работающих в сфере заготовки пищевых лесных ресурсов, либо органического производства», — говорит генеральный директор центра Александр Граматунов, являющийся также председателем совета ассоциации «Содействие производителям и переработчикам органической продукции Красноярского края».
Автор: Петр Савельев
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