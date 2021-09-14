Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ

Теперь она зафиксирована на одном уровне, который более чем вдвое ниже ключевой ставки. Правда, распространяется только на микрозаймы до полумиллиона.

Процентную ставку на микрозаймы для самозанятых Красноярского края зафиксировали на уровне 3% годовых, сообщили в центре «Мой бизнес», который и выдает такие ссуды.

Теперь она не привязана к ключевой ставке Банка России, а значит не будет зависеть от ее колебаний», — пояснили в центре.

Сумма кредита, который можно взять под фиксированную ставку, не превышает 500 000 рублей.

Напомним, что в конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. Обычно это приводит в росту кредитных и депозитных ставок в коммерческих банках как для физических, так и юридических лиц.

Добавим, что, помимо самозанятых, центр «Мой бизнес» кредитует малый и средний бизнес под 3,375%-6,75% годовых. Максимальная сумма такого займа — 5 млн рублей.

Подробнее о кредитных продуктах центра можно узнать на его сайте . Также проконсультироваться по вопросам кредитования и оставить заявку можно по телефону 8-800-234-0-124.

Читайте также:

В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

Самозанятые в Красноярском крае получат льготы по аренде госимущества

В регионе продолжают уравнивать в правах самозанятых и других предпринимателей. Ранее им разрешили брать у государства микрозаймы по сниженным ставкам.

Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса

Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.