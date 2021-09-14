Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ
Теперь она зафиксирована на одном уровне, который более чем вдвое ниже ключевой ставки. Правда, распространяется только на микрозаймы до полумиллиона.
Теперь она не привязана к ключевой ставке Банка России, а значит не будет зависеть от ее колебаний», — пояснили в центре.
Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.
Самозанятые в Красноярском крае получат льготы по аренде госимущества
В регионе продолжают уравнивать в правах самозанятых и других предпринимателей. Ранее им разрешили брать у государства микрозаймы по сниженным ставкам.
Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса
Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.