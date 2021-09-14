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Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ

Самозанятых Красноярского края отвязали от ключевой ставки ЦБ
Иллюстрация: facebook.com/agpb24.ru

Теперь она зафиксирована на одном уровне, который более чем вдвое ниже ключевой ставки. Правда, распространяется только на микрозаймы до полумиллиона.

#НОВОСТИ
Процентную ставку на микрозаймы для самозанятых Красноярского края зафиксировали на уровне 3% годовых, сообщили в центре «Мой бизнес», который и выдает такие ссуды.
Теперь она не привязана к ключевой ставке Банка России, а значит не будет зависеть от ее колебаний», — пояснили в центре.
Сумма кредита, который можно взять под фиксированную ставку, не превышает 500 000 рублей.
 
Напомним, что в конце прошлой недели Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. Обычно это приводит в росту кредитных и депозитных ставок в коммерческих банках как для физических, так и юридических лиц.
 
Добавим, что, помимо самозанятых, центр «Мой бизнес» кредитует малый и средний бизнес под 3,375%-6,75% годовых. Максимальная сумма такого займа — 5 млн рублей.
 
Подробнее о кредитных продуктах центра можно узнать на его сайте. Также проконсультироваться по вопросам кредитования и оставить заявку можно по телефону 8-800-234-0-124.
 
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Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

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В регионе продолжают уравнивать в правах самозанятых и других предпринимателей. Ранее им разрешили брать у государства микрозаймы по сниженным ставкам.

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Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.

Автор: Петр Савельев
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