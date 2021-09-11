Центробанк снова повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% — до 6,75% годовых — и это пятое повышение подряд.

Об этом сообщили на сайте регулятора:

Во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста», – заявляют в ЦБ.

Регулятор ожидает, что годовая инфляция в четвертом квартале 2021 года замедлится. Также по прогнозам ЦБ, в 2022-м она снизится до 4-4,5%.

Отметим, что ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд. Последнее повышение было 23 июля. Тогда ставка выросла сразу на 1%.

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