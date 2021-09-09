Бизнес освободят от проверок до конца 2022 года

В Госдуме одобрительно высказались о продлении данного моратория. Как заявил Владимир Гутенев, вице-председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — продление моратория на проверки МСБ на 2022 год — «очень правильный и долгожданный шаг».

Компании МСБ могут получить решение по овердрафту за 10 минут Банк «Левобережный» оптимизировал процесс одобрения заявок на овердрафт для новых клиентов из числа малого и среднего бизнеса, у которых обороты по расчетному счету формируются в сторонних банках. Новости ДК Красноярск

Красноярский бизнес снова пошел за кредитами Кредитная активность предпринимателей края почти вернулась к показателям, которые были до пандемии. Эксперты считают, что это позитивный сигнал — вот и просрочка снизилась почти вдвое. Новости ДК Красноярск

Бизнес-омбудсмен: МСП необходим новый налоговый режим Для предприятий малого и среднего бизнеса нужно гибко регулировать налоговый режим, ориентируясь на рентабельность отрасли, — заявил Борис Титов. Новости ДК Красноярск