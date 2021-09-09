Бизнес освободят от проверок до конца 2022 года
Правительство РФ приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на весь 2022 год полностью.
В Госдуме одобрительно высказались о продлении данного моратория. Как заявил Владимир Гутенев, вице-председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — продление моратория на проверки МСБ на 2022 год — «очень правильный и долгожданный шаг».
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