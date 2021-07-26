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Красноярский бизнес снова пошел за кредитами

Красноярский бизнес снова пошел за кредитами
Иллюстрация: pixabay.com

Кредитная активность предпринимателей края почти вернулась к показателям, которые были до пандемии. Эксперты считают, что это позитивный сигнал — вот и просрочка снизилась почти вдвое.

#НОВОСТИ
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Красноярского края по итогу пяти месяцев 2021 года составил 106 млрд рублей, это на 7% больше, чем было в его начале, и на 37% — чем годом ранее. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.
 
Приведенные ЦБ данные свидетельствуют, что динамика кредитного портфеля МСБ почти вернулась к уровню 2019 года — тогда по итогу января-мая она составила около 8%. В аналогичном же периоде 2020-го она была вдвое ниже — порядка 4%.
 
Меж тем в марте и апреле 2021 года объем выданных предпринимателям кредитов был больше майских цифр (14,2 млрд рублей) на 8,2% и 14% соответственно. Показатели же мая прошлого года, меньше чем в этом на 65%.
В условиях продолжающегося действия программ господдержки МСП месячные объемы предоставленных предпринимателям края кредитов остаются значительно выше показателей конца весны и начала лета прошлого года. В то же время снижается востребованность программ реструктуризации кредитов, которыми бизнес активно пользовался во второй половине прошлого года и начале этого. Об этом говорит увеличение кредитного портфеля с одновременным уменьшением объема выдач в мае по отношению к предыдущим месяцам», — считает управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.
Стоит также отметить, что на фоне роста кредитного портфеля отмечается повышение его качества — так, на 1 июня 2020 года, доля просроченной задолженности в нем составляла 17,5%, на конец года она была уже на уровне 12,1%, а в конце мая 2021-го — 10,7%.
Автор: Петр Савельев
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