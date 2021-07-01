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Банк «Открытие» предлагает предпринимателям пройти тест-драйв

Банк «Открытие» предлагает предпринимателям пройти тест-драйв
Автор фото: Peter Stanic . Иллюстрация: pixabay.com

В банке «Открытие» стартовала акция «Тест-драйв» для новых клиентов-предпринимателей. Автотермин позаимствован неслучайно. Суть тест-драйва: cначала попробовать банк, а потом стать его клиентом.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Акция распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчётный счёт в банке.  В течение 3 месяцев действия акции клиенты получают бесплатное обслуживание расчётного счёта с подключённым пакетом услуг «Свой бизнес», а также нулевые комиссии за внесение наличных по бизнес-карте.

Специальное предложение действует с 1 июля по 30 сентября, подробнее - на сайте банка.

С помощью акции «Тест-драйв» мы рассчитываем привлечь в банк «Открытие» новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, и, надеемся, после ее завершения продолжить обслуживание у нас», - комментирует заместитель управляющего Красноярским  отделением банка  «Открытие» Ирина Шляхтова.

Работа с малым бизнесом – один из приоритетов в «Открытии». В июне банк получил сразу 3 престижные награды за развитие этого направления: главный приз премии «Золотой Меркурий» за лучшую банковскую программу для МСП, представив новые цифровые продукты. Кроме того,  стал победителем в дополнительной номинации «Устремленные в будущее» по оценкам предпринимательского жюри. А «Бизнес-Портал» занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Такое решение принял Экспертный совет по интернет (онлайн)-банкам для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа по итогам голосования.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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