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Бизнес-омбудсмен: МСП необходим новый налоговый режим

Бизнес-омбудсмен: МСП необходим новый налоговый режим
Иллюстрация: ombudsmanbiz59.ru

Для предприятий малого и среднего бизнеса нужно гибко регулировать налоговый режим, ориентируясь на рентабельность отрасли, — заявил Борис Титов.

#НОВОСТИ

Российская налоговая система неравномерна — позволяя практически ничего не платить одним, она накладывает непомерное бремя на других. Поэтому создание нового налогового режима действительно назрело. Однако на самом порядке налогообложения в опубликованных предложениях ФНС акцента не делается. Очевидно, за основу берутся уже используемые режимы», - сказал Титов.

Ранее СМИ сообщали, что ФНС изучает возможность внедрения спецрежима для МСП, когда исчислять налоги будут сами налоговики. Кроме того, в рамках эксперимента предложено отказаться от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога на деятельность МСП.

По мнению омбудсмена, налоговики предлагают кодифицировать процедуру, которая некоторое время существует де-факто.

Ее своим клиентам предлагают сразу несколько банков, специализирующихся на обслуживании малого бизнеса… когда ты передаешь свою бухгалтерию на аутсорсинг даже не банку, а непосредственно налоговому органу, автоматически отпадает необходимость и в ведении учета, и в предоставлении отчетности. ФНС и так будет знать о тебе все. То же самое касается и сокращения налогового периода до 1 месяца: какая разница, с какой частотой перечислять налоги, если их исчислили за тебя автоматически, а переводом занимается сам банк?» - размышляет Титов.

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Автор: Петр Савельев
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