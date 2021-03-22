Красноярским павильонам готовят обновленные правила торговли

Нововведения коснутся как порядка размещения объектов малоформатной торговли, так и ряда других вопросов. По планам властей они должны быть подготовлены примерно через неделю.

В Красноярске обновят правила малоформатной торговли. Об этом сообщили в Горсовете по результатам состоявшегося координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

В первую очередь речь идет о новой схеме размещения ларьков и павильонов, а также принципах выделения земли под них. В частности, власти все же решили отказаться от идеи выделять участки только через торги — даже те, что уже заняты павильонами, но у них истек срок аренды.

Это лишало бизнесменов гарантий на продолжение торговли после окончания договора и при этом обязывали вкладывать большие деньги в благоустройство», — говорят в Горсовете.

Напомним, что в начале года российский бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал эту идею. Мэрия тогда заявила , что вопрос все еще в стадии обсуждения. В итоге было решено, что аренда занятых участков будет продлеваться по заявлению предпринимателя.

Помимо этого власти планируют внести изменения в нормативные документы, которые позволили ли бы продолжить мелким розничным форматам работать на участках, которые были переданы УДИБу в преддверии универсиады 2019 года.

Сейчас УДИБ не имеет права сдавать свои участки в аренду, но большинство павильонов пока продолжают работать — такую возможность им даёт мораторий на снос нестационарных объектов , введённый из-за пандемии. Нужно сделать так, чтобы они и дальше могли торговать на привычных местах», — считают депутаты.

Обновленные правила игры для малой розницы должны появиться в Красноярске к 1 апреля 2021 года. Соответствующие поручения глава города Сергей Ерёмин уже раздал.