В мэрии Красноярска ответили на критику нового порядка размещения павильонов

Как пояснили в администрации, текущий вариант изменений этого документа не является окончательным. Сейчас их обсуждают. В том числе и с предпринимательским сообществом города.

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов дал негативный отзыв на готовящиеся мэрией Красноярска изменения в порядке размещения нестационарных торговых объектов (НТО — проще говоря, павильонов).

В частности, уполномоченного по защите прав предпринимателей не устроило то, что мэрия намерена полностью разбирать убираемые с мест павильоны и уже в таком виде доставлять на хранение.

Это означает принудительное прекращение права частной собственности на временное сооружение во внесудебном порядке, что прямо противоречит ст. 35 Конституции РФ и не основано на нормах гражданского законодательства РФ», — считает Титов.

В департаменте градостроительства Красноярска DK.RU пояснили, что павильоны разбирали и раньше — при условии, что объект нельзя было транспортировать целиком, например, из-за размеров.

Такой порядок сохранится и в новой редакции соответствующего регламента. Предприниматель должен будет сделать это сам. Если же он откажется, демонтажом займется районная администрация — через подрядчиков», — говорят в департаменте градостроительства.

В целом этот пункт, как говорят в мэрии, был добавлен по настоянию прокуратуры, которая решила, что способ демонтажа недостаточно конкретизирован и это вызывает вопросы у правообладателя временного сооружения.

Еще один момент, вызвавший недовольство бизнес-омбудсмена, это предполагаемая отмена автоматического продления договора аренды с владельцем уже установленного в этом месте павильона и перевод решения этого вопроса на аукционные рельсы.

В мэрии пояснили, что по новому порядку за арендатором, если он в течение срока аренды не нарушал действующего законодательства, будет закреплено преимущественное право заключения нового договора.

Если же он откажется он него или будет уличен в нарушениях (например, торговле алкоголем), то ему действительно придется участвовать в торгах, если он хочет остаться на этом месте», — рассказали в мэрии.

Также в администрации пояснили, что сейчас в Красноярске действует два вида отношений с владельцами павильонов. В первом случае, договоры им продляют автоматически, а во втором — только через торги. Чтобы привести все к одному порядку, власти и решили пойти на этот шаг.

Напомним, что сегодня в Красноярске через аукционы распределяются места под рекламные конструкции. Как рассказал DK.RU председатель Ассоциации рекламистов Красноярска Лев Закаурцев, такой способ совершенно себя оправдывает при условии нормально работающего рынка.

Все будет зависеть от того, насколько рыночной будет цена на этих аукционах — она должна соответствовать актуальной ситуации в городе. Тогда новый порядок будет работать. Если же аукционы будут использовать, чтобы очистить место или завести на него приближенных к власти особ, то это недопустимо», — сказал он.

В целом в красноярской администрации подчеркнули, что обсуждаемый сегодня вариант изменений в порядок размещения и демонтажа НТО — неокончательный.