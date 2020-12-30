Павильоны в Красноярске не будут сносить до апреля

Это уже третий мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО), который вводит муниципалитет. Но коснется он, как и прежде, не всех предпринимателей.

Власти Красноярска приостановят снос павильонов и их отключение от коммуникаций. Об этом рассказали в красноярском Горсовете, ссылаясь на письмо за подписью главы города.

Такое решение муниципалитет принял по результатам рассмотрения обращения депутата Олега Панченко, мотивировав его (решение), как следует из письма мэра, задачами сдерживания распространения COVID-19.

Однако этот мораторий не будет распространяться на павильоны, попавшие в зону запланированных работ по благоустройству, а также те, которые уличат в нелегальной торговле крепким алкоголем.