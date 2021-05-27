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Хакассия вошла в список «наиболее интересующихся самогоном регионов»

Хакассия вошла в список «наиболее интересующихся самогоном регионов»
Иллюстрация: samogonki.net

Борис Титов, бизнес-омбудсмен, опубликовал список регионов России, жители которых более других интересуются самогоноварением.

#НОВОСТИ

Оказалось, что более других запросы о приобретении самогонных аппаратов популярны в соседней к нам Республике Хакасия.

Кроме того, высокий интерес к самогоноварению проявляют жители Липецкой, Воронежской и Тульской областей, а также Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономного округов и Чукотка. Всего же такие запросы стабильно интересуют жителей 31 региона страны.

В конце 2020 выяснилось, что самоизоляция и дистант вызвали активный рост интереса населения к самогонным аппаратам — россияне стали скупать принадлежности для перегонки алкоголя. Так, весной 2020-го покупками в данной сфере интересовалось вдвое больше людей, чем в тот же период 2019 года. В октябре и начале ноября произошел очередной всплеск интереса: сервис зафиксировал увеличение переходов в интернет-магазины на 20%.

В 2019 году компания FinExpertiza заявила, что за прошедшие 10 лет у россиян изменилось предпочтение в алкогольных напитках — в 2010 году лидером была водка с 630 млн л и пиво с 496 млн л, а в 2019-м пиво вышло в лидеры — 391 млн л, а водки стали потреблять вдвое меньше 333 млн л.

 

Автор: Петр Савельев
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