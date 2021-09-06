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Компании МСБ могут получить решение по овердрафту за 10 минут

Компании МСБ могут получить решение по овердрафту за 10 минут
Иллюстрация: Левобережный

Банк «Левобережный» оптимизировал процесс одобрения заявок на овердрафт для новых клиентов из числа малого и среднего бизнеса, у которых обороты по расчетному счету формируются в сторонних банках.

#НОВОСТИ

Клиент получает решение по одобренной сумме лимита по овердрафту через 10 минут после подачи заявки. Для этого ему достаточно предоставить карточку 51 счета за последние 12 месяцев.

Задача овердрафта – покрыть кассовые разрывы компании и произвести все необходимые расчеты своевременно и в полном объеме при отсутствии или недостатке денежных средств на расчетном счете. В Банке «Левобережный» овердрафт можно оформить без залога. Лимит рассчитывается по оборотам в стороннем банке и составляет до 50% от среднемесячных поступлений за последние 6 месяцев. Изменить условия овердрафта можно одним нажатием кнопки в ОНЛАЙН-офисе. Период пользования овердрафтом для новых клиентов – 30 или 60 дней на выбор. Ставка – от 12,5% годовых. Договор заключается на 12 месяцев с автоматическим ежегодным продлением.

Заемщиком может быть юридическое лицо или ИП с выручкой до 2 млрд рублей в год. Срок регистрации ИП – не менее 12 месяцев. В качестве поручителей могут выступать связанные компании, собственники бизнеса или супруг(а).

За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный».

Оставить заявку на овердрафт можно на сайте банка.

 

Автор: Александр Вознесенский
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