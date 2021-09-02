Помещения банка «Енисей» выставлены на продажу

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги помещение банка «Енисей», расположенное на улице Республики. Лицензия у банка была отозвана в 2017 году.

К продаже предлагаются пять нежилых помещений площадью 1507,4 кв. м в офисном здании на Республики, 51. Начальная цена лота – 68,47 млн рублей. Торги пройдут на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» до 22 ноября 2021 года. Средства пойдут на погашение требований кредиторов.

Как следует из карточки банка на странице АСВ (агентство является конкурсным управляющим), страховыми выплатами на данный момент покрыто 99,34% задолженности банкаю

Напомним, Банк России отозвал лицензию «Енисея» 9 сентября 2017 года после того, как в банке были выявлены признаки вывода активов и другие нарушения.

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