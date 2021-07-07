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В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей

В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

#НОВОСТИ
Центры «Мой бизнес», действующие в Красноярском крае, пересмотрели условия микрокредитования региональных предпринимателей, сообщили в пресс-службе компании.
В частности:
  • максимальная сумма займа на пополнение оборотных средств увеличена до 5 млн рублей;
  • предельный лимит задолженности по беззалоговому займу для начинающих предпринимателей вырос до 1 млн рублей;
  • снова начала действовать программа рефинансирования банковских кредитов, взятых на предпринимательские цели;
  • снижена комиссия для клиентов центра;
  • разработаны специальные условия для социальных предпринимателей.
Помимо этого в арсенале микрозаймов от «Моего бизнеса» появился новый продукт, специально разработанный для аграриев. Теперь компания выдает предпринимателям шесть микрокредитных продуктов:
  1. «Для самозанятых»
  2. «Микрозаем начинающим»
  3. «Микрозаем Стандарт»
  4. «Микрозаем Сельский»
  5. «Микрозаем Рефинанс»
  6. «МИКРО займ — обеспечение заявки»
Подробнее о них и условиях их получения можно узнать на сайте центров «Мой бизнес» или по телефону 8 800 234 0 124.
 
Напомним, что с декабря 2020 году пользоваться микрофинансированием от центров «Мой бизнес» могут не только малые и средние предприниматели, но и самозанятые.
Автор: Петр Савельев
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