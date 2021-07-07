В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей

Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

Центры «Мой бизнес», действующие в Красноярском крае, пересмотрели условия микрокредитования региональных предпринимателей, сообщили в пресс-службе компании.

В частности:

максимальная сумма займа на пополнение оборотных средств увеличена до 5 млн рублей;

предельный лимит задолженности по беззалоговому займу для начинающих предпринимателей вырос до 1 млн рублей;

снова начала действовать программа рефинансирования банковских кредитов, взятых на предпринимательские цели;

снижена комиссия для клиентов центра;

разработаны специальные условия для социальных предпринимателей.

Помимо этого в арсенале микрозаймов от «Моего бизнеса» появился новый продукт, специально разработанный для аграриев. Теперь компания выдает предпринимателям шесть микрокредитных продуктов:

«Для самозанятых» «Микрозаем начинающим» «Микрозаем Стандарт» «Микрозаем Сельский» «Микрозаем Рефинанс» «МИКРО займ — обеспечение заявки»

Подробнее о них и условиях их получения можно узнать на сайте центров «Мой бизнес» или по телефону 8 800 234 0 124.