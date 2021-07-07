В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей
Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.
Центры «Мой бизнес», действующие в Красноярском крае, пересмотрели условия микрокредитования региональных предпринимателей, сообщили в пресс-службе компании.
В частности:
- максимальная сумма займа на пополнение оборотных средств увеличена до 5 млн рублей;
- предельный лимит задолженности по беззалоговому займу для начинающих предпринимателей вырос до 1 млн рублей;
- снова начала действовать программа рефинансирования банковских кредитов, взятых на предпринимательские цели;
- снижена комиссия для клиентов центра;
- разработаны специальные условия для социальных предпринимателей.
Помимо этого в арсенале микрозаймов от «Моего бизнеса» появился новый продукт, специально разработанный для аграриев. Теперь компания выдает предпринимателям шесть микрокредитных продуктов:
- «Для самозанятых»
- «Микрозаем начинающим»
- «Микрозаем Стандарт»
- «Микрозаем Сельский»
- «Микрозаем Рефинанс»
- «МИКРО займ — обеспечение заявки»
Подробнее о них и условиях их получения можно узнать на сайте центров «Мой бизнес» или по телефону 8 800 234 0 124.
Напомним, что с декабря 2020 году пользоваться микрофинансированием от центров «Мой бизнес» могут не только малые и средние предприниматели, но и самозанятые.