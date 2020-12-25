Самозанятых в Красноярском крае уравняли в правах на господдержку

Теперь они смогут рассчитывать не только на консультативную помощь от государства, но и финансовую. Соответствующий закон приняли на сессии Законодательного Собрания края.

Самозанятыми называются жители Красноярского края, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, но применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». До сего дня господдержка для них ограничивалась информационно-консультативными услугами. Теперь они смогут рассчитывать на полный спектр мер, доступный остальными представителями малого и среднего бизнеса.

В частности, самозанятые смогут получать помощь в виде:

обучающих семинаров;

консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности;

гарантийной поддержки;

микрофинансовых услуг;

содействия в проведении сертификации продукции и получении патентов;

возможности участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

На реализацию этих мер господдержки самозанятых в бюджете 2021 года заложено 11,2 млн рублей.