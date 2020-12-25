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Самозанятых в Красноярском крае уравняли в правах на господдержку

Самозанятых в Красноярском крае уравняли в правах на господдержку
Иллюстрация: pixabay.com

Теперь они смогут рассчитывать не только на консультативную помощь от государства, но и финансовую. Соответствующий закон приняли на сессии Законодательного Собрания края.

#НОВОСТИ
Самозанятыми называются жители Красноярского края, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, но применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». До сего дня господдержка для них ограничивалась информационно-консультативными услугами. Теперь они смогут рассчитывать на полный спектр мер, доступный остальными представителями малого и среднего бизнеса.
 
В частности, самозанятые смогут получать помощь в виде:
  • обучающих семинаров;
  • консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
  • гарантийной поддержки;
  • микрофинансовых услуг;
  • содействия в проведении сертификации продукции и получении патентов;
  • возможности участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
На реализацию этих мер господдержки самозанятых в бюджете 2021 года заложено 11,2 млн рублей.
 
Напомним, что в первом чтении эти поправки были приняты на прошлой сессии ЗС — 10 декабря 2020 года.
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