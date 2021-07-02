Самозанятые в Красноярском крае получат льготы по аренде госимущества

В регионе продолжают уравнивать в правах самозанятых и других предпринимателей. Ранее им разрешили брать у государства микрозаймы по сниженным ставкам.

Предприниматели Красноярского края, применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход», смогут арендовать госимущество на льготных условиях. Соответствующий законопроект внесен в региональное Законодательное Собрание.

До этого подобным правом обладали только представители малого и среднего бизнеса, а также организации, поддерживающие их.

Сейчас новый закон вынесен на ближайшую сессию ЗС, где будет рассмотрен сразу в двух чтениях.

Напомним, что в декабре 2020 года самозанятым Красноярского края дали возможность получать микрозаймы из регионального бюджета через центры «Мой бизнес». Это было сделано в рамках уравнивания в правах этой категории предпринимателей с остальными.

Добавим также, что на сегодняшний день в крае зарегистрировано более 104 тысяч субъектов МСП и 37 тысяч самозанятых.