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Самозанятые в Красноярском крае получат льготы по аренде госимущества

Самозанятые в Красноярском крае получат льготы по аренде госимущества
Иллюстрация: pixabay.com

В регионе продолжают уравнивать в правах самозанятых и других предпринимателей. Ранее им разрешили брать у государства микрозаймы по сниженным ставкам.

#НОВОСТИ
Предприниматели Красноярского края, применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход», смогут арендовать госимущество на льготных условиях. Соответствующий законопроект внесен в региональное Законодательное Собрание.
 
До этого подобным правом обладали только представители малого и среднего бизнеса, а также организации, поддерживающие их.
Сейчас новый закон вынесен на ближайшую сессию ЗС, где будет рассмотрен сразу в двух чтениях.
 
Напомним, что в декабре 2020 года самозанятым Красноярского края дали возможность получать микрозаймы из регионального бюджета через центры «Мой бизнес». Это было сделано в рамках уравнивания в правах этой категории предпринимателей с остальными.
 
Добавим также, что на сегодняшний день в крае зарегистрировано более 104 тысяч субъектов МСП и 37 тысяч самозанятых.
Автор: Петр Савельев
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