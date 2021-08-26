Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса
Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.
- Абанский район;
- Бирилюсский район;
- Боготольский район;
- Дзержинский район;
- Кежемский район;
- Нижнеингашский район;
- Новоселовский район;
- Партизанский район;
- Пировский район;
- Тасеевский район;
- Тюхтетский район;
- Уярский район;
- Шарыповский район;
- Железногорск;
- Канск;
- Лесосибирск;
- Минусинск;
- Норильск;
- Сосновоборск.
В каждом муниципалитете теперь проводят свои конкурсы, по итогам которых деньги будут направлены уже конкретным предпринимателям», — говорит заместитель руководителя агентства Антон Нарчуганов.
Программа рассчитана на два года. Краевое агентство развития малого и среднего бизнеса просит предпринимателей ознакомиться с ней и внести свои замечания и предложения.
Красноярский бизнес снова пошел за кредитами
Кредитная активность предпринимателей края почти вернулась к показателям, которые были до пандемии. Эксперты считают, что это позитивный сигнал — вот и просрочка снизилась почти вдвое.
В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей
Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.