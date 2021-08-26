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Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса

Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.

#НОВОСТИ
Бюджет Красноярского края выделил 180 млн рублей на поддержку МСП в районах края, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Деньги получат 19 городов и районов края. В частности:
  • Абанский район;
  • Бирилюсский район;
  • Боготольский район;
  • Дзержинский район;
  • Кежемский район;
  • Нижнеингашский район;
  • Новоселовский район;
  • Партизанский район;
  • Пировский район;
  • Тасеевский район;
  • Тюхтетский район;
  • Уярский район;
  • Шарыповский район;
  • Железногорск;
  • Канск;
  • Лесосибирск;
  • Минусинск;
  • Норильск;
  • Сосновоборск.
В каждом муниципалитете теперь проводят свои конкурсы, по итогам которых деньги будут направлены уже конкретным предпринимателям», — говорит заместитель руководителя агентства Антон Нарчуганов.
Полученные день предприниматели смогут потратить на частичную оплату строительства или реконструкции производственных зданий, покупку оборудования, модернизацию производства, продвижение своих товаров и услуг, а также на повышение их качества.
 
В прошлом году на эти же цели было выделено почти столько же средств — 179,7 млн рублей. Они распределились между 75 предпринимателями.
 
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Программа рассчитана на два года. Краевое агентство развития малого и среднего бизнеса просит предпринимателей ознакомиться с ней и внести свои замечания и предложения.

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Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

Автор: Петр Савельев
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