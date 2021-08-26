Районам Красноярского края дали денег на поддержку бизнеса

Теперь они смогут проводить собственные конкурсы, с помощью которых деньги будут распределяться между местными представителями малого и среднего бизнеса.

Бюджет Красноярского края выделил 180 млн рублей на поддержку МСП в районах края, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Деньги получат 19 городов и районов края. В частности:

Абанский район;

Бирилюсский район;

Боготольский район;

Дзержинский район;

Кежемский район;

Нижнеингашский район;

Новоселовский район;

Партизанский район;

Пировский район;

Тасеевский район;

Тюхтетский район;

Уярский район;

Шарыповский район;

Железногорск;

Канск;

Лесосибирск;

Минусинск;

Норильск;

Сосновоборск.

В каждом муниципалитете теперь проводят свои конкурсы, по итогам которых деньги будут направлены уже конкретным предпринимателям», — говорит заместитель руководителя агентства Антон Нарчуганов.

Полученные день предприниматели смогут потратить на частичную оплату строительства или реконструкции производственных зданий, покупку оборудования, модернизацию производства, продвижение своих товаров и услуг, а также на повышение их качества.

В прошлом году на эти же цели было выделено почти столько же средств — 179,7 млн рублей. Они распределились между 75 предпринимателями.

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