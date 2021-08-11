Красноярским предпринимателям разработали новую программу поддержки
Программа рассчитана на два года. Краевое агентство развития малого и среднего бизнеса просит предпринимателей ознакомиться с ней и внести свои замечания и предложения.
- создание условий для развития бизнеса и развитие инфраструктуры поддержки МСП;
- совершенствование системы финансовой поддержки МСП;
- стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП;
- снижение административного давления на бизнес;
- популяризация предпринимательства.
На наш взгляд, развитию бизнеса в регионе может способствовать переход от режима „тушения пожаров“ к системной работе. Мы представляем проект программы для общественного обсуждения. Ждем конструктивных замечаний и предложений от предпринимателей, чтобы доработать программу с учётом пожеланий бизнеса», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.
Кредитная активность предпринимателей края почти вернулась к показателям, которые были до пандемии. Эксперты считают, что это позитивный сигнал — вот и просрочка снизилась почти вдвое.
В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей
Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.
Красноярские мамы узнали, как устроен реальный бизнес
Участниц проекта «Мама-предприниматель» вдохновил опыт красноярских бизнесменов. Накануне они побывали на нескольких предприятиях города и узнали, как устроен реальный бизнес.