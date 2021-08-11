Красноярским предпринимателям разработали новую программу поддержки

Программа рассчитана на два года. Краевое агентство развития малого и среднего бизнеса просит предпринимателей ознакомиться с ней и внести свои замечания и предложения.

В Красноярском крае разработали новую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом рассказали в региональном агентстве развития МСП.

Программа рассчитана до 2024 года. В предусмотрены различные мероприятия по пяти направлениям:

создание условий для развития бизнеса и развитие инфраструктуры поддержки МСП;

совершенствование системы финансовой поддержки МСП;

стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП;

снижение административного давления на бизнес;

популяризация предпринимательства.

По планам властей, в результате реализации новой программу (в ряду прочего) число предпринимателей в Красноярском крае к 2024 году должно вырасти до 430 тысяч человек с примерно 402 тысяч в конце 2020-го.

На наш взгляд, развитию бизнеса в регионе может способствовать переход от режима „тушения пожаров“ к системной работе. Мы представляем проект программы для общественного обсуждения. Ждем конструктивных замечаний и предложений от предпринимателей, чтобы доработать программу с учётом пожеланий бизнеса», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

С проектом программы можно ознакомиться здесь . Замечания же и предложения нужно отправлять на электронную почту: demeshko@krasmsp.ru (Сергей Демешко) до 25 августа этого года.

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