Красноярские мамы узнали, как устроен реальный бизнес
Участниц проекта «Мама-предприниматель» вдохновил опыт красноярских бизнесменов. Накануне они побывали на нескольких предприятиях города и узнали, как устроен реальный бизнес.
Участницы проекта посетили компанию «Ladno», сеть детских садов «Лучик», сеть тренажерных залов «Колизей» и кафе «Еда и кофе».
Красноярские мамы от опытных предпринимателей узнали, с чего начать свое дело и с какими проблемами сталкиваются предприниматели.
Участницы проекта задавали мне много интересных вопросов: сколько уходит средств на налоги, есть ли у меня профессиональная мечта, „кошмарят“ ли надзорные органы и так далее. Среди рабочих будней такие встречи прямо заряжают! Был рад знакомству и жду, что участницы проекта масштабируются или откроют свой бизнес», — отметил руководитель детского сада «Лучик» Сергей Горев.
Опыт бизнесменов впечатлил и вдохновил красноярских мам, однако они признались: поняли, что в бизнесе просто не будет.
Основы ведения бизнеса красноярские мамы изучают бесплатно в рамках федеральной образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».
Она проходит в красноярском центре «Мой бизнес».
В программе принимают участие 35 мам с разных территории края, основам бизнеса их очень бесплатно.
По итогам обучения каждая участница программы «Мама-предприниматель» представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительница получит 100 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела. Итоги конкурса станут известны в пятницу, 6 августа.
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