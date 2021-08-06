Красноярские мамы узнали, как устроен реальный бизнес

Участниц проекта «Мама-предприниматель» вдохновил опыт красноярских бизнесменов. Накануне они побывали на нескольких предприятиях города и узнали, как устроен реальный бизнес.

Участницы проекта посетили компанию «Ladno», сеть детских садов «Лучик», сеть тренажерных залов «Колизей» и кафе «Еда и кофе».

Красноярские мамы от опытных предпринимателей узнали, с чего начать свое дело и с какими проблемами сталкиваются предприниматели.

Участницы проекта задавали мне много интересных вопросов: сколько уходит средств на налоги, есть ли у меня профессиональная мечта, „кошмарят“ ли надзорные органы и так далее. Среди рабочих будней такие встречи прямо заряжают! Был рад знакомству и жду, что участницы проекта масштабируются или откроют свой бизнес», — отметил руководитель детского сада «Лучик» Сергей Горев.

Опыт бизнесменов впечатлил и вдохновил красноярских мам, однако они признались: поняли, что в бизнесе просто не будет.

Основы ведения бизнеса красноярские мамы изучают бесплатно в рамках федеральной образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Она проходит в красноярском центре «Мой бизнес».

В программе принимают участие 35 мам с разных территории края, основам бизнеса их очень бесплатно.

По итогам обучения каждая участница программы «Мама-предприниматель» представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительница получит 100 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела. Итоги конкурса станут известны в пятницу, 6 августа.

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