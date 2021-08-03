«Мама сможет» — в Красноярском крае стартовал проект «Мама-предприниматель»

Принять в нем участие пожелало почти полторы сотни женщин со всего края. Эксперты отобрали лишь четверть — их-то и будут обучать основам ведения бизнеса.

Образовательный проект «Мама предприниматель» стартовал в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Проект проводится в Красноярском крае уже в четвертый раз. В этом году принять в нем участие пожелало 135 женщин, находящихся в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми (таково условие программы). Из них выбрали 35 жительниц Красноярска, Бородино, Дивногорска, Лесосибирска и других населенных пунктов края. Критерием отбора была жизнеспособность и перспективность идей собственного дела, которым хотели бы заняться участницы.

Продлится проект пять дней. За это время организаторы планирую дать начинающим предпринимательницам знания и компетенции, необходимые для ведения собственного дела.

Итогом станет разработанный каждой участницей бизнес-план. Лучший из них получит поддержку фонда Amway «В ответе за будущее» в размере 100 тысяч рублей, которые можно будет потратить на осуществление задуманного.