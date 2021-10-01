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Самозанятых запустили в систему быстрых платежей

Самозанятых запустили в систему быстрых платежей
Иллюстрация: huffingtonpost.com

Раньше для этой группы предпринимателей этот сервис был недоступен. Теперь ситуация изменилась. Ожидается, что это поможет самозанятым привлечь клиентов.

#НОВОСТИ
С 1 октября 2021 года самозанятые могут принимать оплату своих товаров и услуг через систему быстрых платежей, сообщили в Банке России.
Эта новация, с одной стороны, позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, с другой — существенно сэкономить на приеме безналичных инструментов», — говорит директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Для самозанятых услуга быстрого перевода будет стоить 0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Использовать можно будет любой способ проведения оплаты — по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке.
Это сервис будет конкурентоспособным по разным критериям с аналогичными продуктами у самих банков. Он и дешевле, и устраняет монополию доминирующих банков, которые заставляют открывать счета и производить расчеты только в этой системе. Ну, и конечно, это позволит самозанятым увеличивать уровень своего сервиса», — считает генеральный директор красноярского центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.
По его информации, доля безналичных платежей в обороте малого и среднего бизнеса в Красноярском крае сейчас составляет порядка 55% и будет только увеличиваться.
Соответственно, чем больше способов оплаты по безналичному расчету будет доступно самозанятым, тем выше будет и доверие к таким предпринимателям, что позволит им привлекать больше клиентов и активнее развиваться», — -говорит Граматунов.
Чтобы подключиться к системе быстрых платежей покупать дополнительное оборудование не нужно - достаточно обратится в банк, где помогу настроить сервис (актуальный список здесь).
 
Добавим, что, по информации краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства, на 1 сентября 2021 года в крае было зарегистрировано 46 996 самозанятых — это на 22 тысячи человек больше, чем было в начале года.
 
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Автор: Петр Савельев
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