В Москве обсудили реализацию проекта «Чистый воздух» в Красноярске

В Москве прошел форум по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» по эгидой Общественной палаты России совместно с проектным офисом федеральной программы.

В обсуждении приняли участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, первый заместитель министра природных ресурсов РФ Константин Цыганов, руководитель проектного офиса Максим Корольков, и.о. председателя Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам, декан Химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Степан Калмыков, директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик, представители научного сообщества, промышленных предприятий и экологические активисты.

Среди прочих на форуме выступил Павел Гудовский, председатель палаты экологических организаций гражданской ассамблеи Красноярского края, в числе представителей Красноярска, как города, входящего в 12 территорий, в которых реализуется федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Он пояснил, что крупные предприятия активно работают с общественностью – желающие своими глазами могут увидеть производство и системы контроля выбросов, а также рассказал о развитости общественных сетей мониторинга загрязнения воздуха. Тем не менее, всё ещё существует проблема, вызванная режимом НМУ, который препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Со стороны РУСАЛа директор департамента экологии и климатического регулирования компании Иван Ребрик рассказал о ходе выполнения программы «Чистый воздух». По его словам, к сегодняшнему дню валовые выбросы предприятия снизились на 37%, а по маркерному веществу КрАЗа гидрофториду – на 76%. По сравнению с 1980 годом выбросы от алюминиевого завода в Красноярске сократились в 4,5 раза. Это результаты реализации комплексной программы экологической модернизации, к которой приступили в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Программа экологической модернизации завода велась в два этапа. В рамках первого построены и введены в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, установлена автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрена технология «сухого» анода. На втором этапе начался перевод корпусов на технологию «Экологический Содерберг» - инвестиции РУСАЛа в этот проект составили около 400 млн долларов.

Иван Ребрик также рассказал о планах компании перестроить четыре алюминиевых завода в Сибири: в Братске, Шелехове, Новокузнецке и Красноярске. Помимо кардинального обновления электролизного производства, на предприятиях создадут унифицированную систему автоматического контроля выбросов.