На звание лучшего самозанятого в Красноярском крае претендует 50 человек
На конкурс, который проводит центр «Мой бизнес», заявились предприниматели из восьми районов края. Победителей объявят на форуме самозанятых, который стартует сегодня.
На участие в I Региональном конкурсе самозанятых Красноярского края заявилось 50 участников, сообщили в центре «Мой бизнес». Ими стали предприниматели из Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова.
Победителей будут выбирать в пяти номинациях:
- «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции);
- «Мастер на все руки» (производители непищевой продукции);
- «Лучший мастер бьюти-индустрии»;
- «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии»;
- «Репетитор года».
Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на продвижение собственного дела.
Объявят лучших на форуме «Всё сам», который пройдет в рамках XX Межрегионального форума предпринимательства Сибири с 14 по 16 октября в МВДЦ «Сибирь».
Читайте также:
«Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре
С 15 по 17 октября в красноярской арт-резиденции «Каменка» пройдет первый окружной креативный форум «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участи более 200 спикеров.
-
Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»
Одной из самых ожидаемых номинаций премии «Человек года» является «Амбассадор бренда». Именно здесь соревнуются самые публичные, яркие предприниматели.
-
«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
В лонг-листе номинации было заявлено полсотни претендентов. Эксперты отобрали самых достойных, по их мнению, предпринимателей, недавно вышедших на рынок. До финала дойдут лишь трое.