На звание лучшего самозанятого в Красноярском крае претендует 50 человек

На конкурс, который проводит центр «Мой бизнес», заявились предприниматели из восьми районов края. Победителей объявят на форуме самозанятых, который стартует сегодня.

На участие в I Региональном конкурсе самозанятых Красноярского края заявилось 50 участников, сообщили в центре «Мой бизнес». Ими стали предприниматели из Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова.

Победителей будут выбирать в пяти номинациях:

«Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции);

«Мастер на все руки» (производители непищевой продукции);

«Лучший мастер бьюти-индустрии»;

«Лучший проект в сфере дизайна и фотографии»;

«Репетитор года».

Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на продвижение собственного дела.

Объявят лучших на форуме «Всё сам», который пройдет в рамках XX Межрегионального форума предпринимательства Сибири с 14 по 16 октября в МВДЦ «Сибирь».

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