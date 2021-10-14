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На звание лучшего самозанятого в Красноярском крае претендует 50 человек

На звание лучшего самозанятого в Красноярском крае претендует 50 человек
Иллюстрация: мойбизнес.рф

На конкурс, который проводит центр «Мой бизнес», заявились предприниматели из восьми районов края. Победителей объявят на форуме самозанятых, который стартует сегодня.

#НОВОСТИ
На участие в I Региональном конкурсе самозанятых Красноярского края заявилось 50 участников, сообщили в центре «Мой бизнес». Ими стали предприниматели из Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова.
 
Победителей будут выбирать в пяти номинациях:
  • «Кулинарный шедевр» (производители пищевой продукции);
  • «Мастер на все руки» (производители непищевой продукции);
  • «Лучший мастер бьюти-индустрии»;
  • «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии»;
  • «Репетитор года».
Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на продвижение собственного дела.
 
Объявят лучших на форуме «Всё сам», который пройдет в рамках XX Межрегионального форума предпринимательства Сибири с 14 по 16 октября в МВДЦ «Сибирь».
 
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Автор: Петр Савельев
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