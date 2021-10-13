Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»

Одной из самых ожидаемых номинаций премии «Человек года» является «Амбассадор бренда». Именно здесь соревнуются самые публичные, яркие предприниматели.

Эксперты номинации определили участников шорт-листа. Впервые было выдвинуто 32 претендента. Это самый объемный лонг-лист за четырехлетнюю историю номинации. В экспертный совет вошли:

Татьяна Андреева, основатель компании «Умка», победитель в номинации «Амбассадоры бренда» в 2018 году;

Анна Аульченко, продюсер бизнес-событий;

Дмитрий Буевич, экс-гендиректор мелиагруппы "Прима", основатель телеграм-канала «Бал дебютанток»;

Елена Бурасова, PR-консультант, бренд-трекер;

Ольга Дубровская, телеведушая, видео-тренер;

Анна Прохорова, эксперт по коммуникациям;

Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»;

Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company;

Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, медиа-тренер, автор курса «Бренд по захвату мира».

В результате драматического обсуждения — выбор жюри оказался сложным, был сформирован шорт-лист. В него вошли:

Екатерина Березина, Seabass Group; Светлана Буриченко, «Рыба пила»; Анна Гавричкова, LEFTdesign; Ульяна Гельбова, Daily Wines; Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик» Анна Жираткова, «ПроТок» Марина Королькова, GreekLand, «Юкка»; Ирина Одинец, ГСК «Арбан»; Жанна Прохоренко, Lebox; Денис Самцов, Dalnos mores, PrimeBeef.

Напомним, церемония вручения премии состоится 9 декабря. Подробности о каждом участнике шорт-листа будут опубликованы в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал».