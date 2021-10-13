Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»
Одной из самых ожидаемых номинаций премии «Человек года» является «Амбассадор бренда». Именно здесь соревнуются самые публичные, яркие предприниматели.
Эксперты номинации определили участников шорт-листа. Впервые было выдвинуто 32 претендента. Это самый объемный лонг-лист за четырехлетнюю историю номинации. В экспертный совет вошли:
- Татьяна Андреева, основатель компании «Умка», победитель в номинации «Амбассадоры бренда» в 2018 году;
- Анна Аульченко, продюсер бизнес-событий;
- Дмитрий Буевич, экс-гендиректор мелиагруппы "Прима", основатель телеграм-канала «Бал дебютанток»;
- Елена Бурасова, PR-консультант, бренд-трекер;
- Ольга Дубровская, телеведушая, видео-тренер;
- Анна Прохорова, эксперт по коммуникациям;
- Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»;
- Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company;
- Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, медиа-тренер, автор курса «Бренд по захвату мира».
В результате драматического обсуждения — выбор жюри оказался сложным, был сформирован шорт-лист. В него вошли:
- Екатерина Березина, Seabass Group;
- Светлана Буриченко, «Рыба пила»;
- Анна Гавричкова, LEFTdesign;
- Ульяна Гельбова, Daily Wines;
- Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик»
- Анна Жираткова, «ПроТок»
- Марина Королькова, GreekLand, «Юкка»;
- Ирина Одинец, ГСК «Арбан»;
- Жанна Прохоренко, Lebox;
- Денис Самцов, Dalnos mores, PrimeBeef.
Напомним, церемония вручения премии состоится 9 декабря. Подробности о каждом участнике шорт-листа будут опубликованы в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал».