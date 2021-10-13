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Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»

Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»
Иллюстрация: DK.RU

Одной из самых ожидаемых номинаций премии «Человек года» является «Амбассадор бренда». Именно здесь соревнуются самые публичные, яркие предприниматели.

#НОВОСТИ

Эксперты номинации определили участников шорт-листа. Впервые было выдвинуто 32 претендента. Это самый объемный лонг-лист за четырехлетнюю историю номинации. В экспертный совет вошли:

  • Татьяна Андреева, основатель компании «Умка», победитель в номинации «Амбассадоры бренда» в 2018 году;
  • Анна Аульченко, продюсер бизнес-событий;
  • Дмитрий Буевич, экс-гендиректор мелиагруппы "Прима", основатель телеграм-канала «Бал дебютанток»;
  • Елена Бурасова, PR-консультант, бренд-трекер;
  • Ольга Дубровская, телеведушая, видео-тренер;    
  • Анна Прохорова, эксперт по коммуникациям;
  • Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»;
  • Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company;
  • Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске, медиа-тренер, автор курса «Бренд по захвату мира».

В результате драматического обсуждения — выбор жюри оказался сложным, был сформирован шорт-лист. В него вошли:

  1. Екатерина Березина, Seabass Group;
  2. Светлана Буриченко, «Рыба пила»;
  3. Анна Гавричкова, LEFTdesign;
  4. Ульяна Гельбова, Daily Wines;
  5. Сергей Горев, сеть детских садов «Лучик»
  6. Анна Жираткова, «ПроТок» 
  7. Марина Королькова, GreekLand, «Юкка»; 
  8. Ирина Одинец, ГСК «Арбан»; 
  9. Жанна Прохоренко, Lebox; 
  10.  Денис Самцов, Dalnos mores, PrimeBeef.

Напомним, церемония вручения премии состоится 9 декабря. Подробности о каждом участнике шорт-листа будут опубликованы в ноябрьском номере журнала «Деловой квартал».

Автор: Юлия Чанчикова
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